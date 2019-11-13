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壓線敲定列入時力不分區　「小燈泡」媽媽王婉諭將致力於推動司改

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▲▼ 時代力量不分區立委參選人介紹記者會-王婉諭。（圖／記者黃克翔攝）

▲王婉諭列入時代力量不分區立委名單。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量12日公布2020不分區立委名單，由環保運動人士陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智列第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任立委黃國昌則排在第四。據了解，時力直到12日一早的決策委員會前才讓王婉諭點頭答應，且在黃國昌與邱顯智等人的多方奔走之下終於正式敲定。

時代力量12日公布2020不分區立委名單，由台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智排名第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任區域立委黃國昌則排在第四，前台北市市政顧問翟本喬則列在第五。

第六到第十二名則分別為獸醫關心羚、台灣會計師金控副總王幗英、民報發起人陳永興、時代力量秘書長吳佩芸、台灣經濟研究院負研究員白卿芬、在地文創家趙芸菁及屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞。

▲▼時代力量不分區立委參選人介紹記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲時代力量不分區立委參選人介紹記者會。（圖／記者黃克翔攝）

時代力量13日舉辦不分區立委參選人介紹記者會，除翟本喬因公務出訪以色列外，所有不分區名單候選人首度同台亮相。王婉諭表示，身為犯罪被害人家屬，至今仍走在司法路上，也體會到司法與人民距離有多遙遠，犯罪被害人在司法地位薄弱，且大多數司法無法給予協助，甚至給予無法承受的二次打擊，因此將致力於被害人在司法保護的提升，包括訴訟、參與、諮詢等權利健全，期待對被害者及家屬可以得到尊重，也讓民眾對司法重拾信心。

王婉諭說，除了推動司法改革之外，他也在乎社會安全網的健全，不是單靠社福、衛福的力量，而是需要更多人同心協力；此外，她更關心孩未來與教育，將致力於改善台灣教育及育兒環境，培育未來人才，協助產業轉型與新創產業，讓台灣的人才及產業技術與國際接軌。

王婉諭因小燈泡案與前時力秘書長陳孟秀及時力決策委員曾威凱結識，據了解，時代力量為了爭取王婉諭列入不分區號費了不少心力，王婉諭原已答應列入不分區名單，卻在昨天早上因心理壓力等因素婉拒，最後在黃國昌與邱顯智的多方穿梭聯繫之下，最終在名單正式公佈以前才點頭答應。

▼王婉諭列入時代力量不分區立委名單。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 時代力量不分區立委參選人介紹記者會-王婉諭。（圖／記者黃克翔攝）

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