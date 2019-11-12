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劇場演「兒童人權」真人真事！小五生寫給「黑人女孩」紙條超感動

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▲▼文化部與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」。「影響‧新劇場」透過戲劇演出與孩童討論「兒童人權」議題。（圖／記者林育綾攝）

▲「影響‧新劇場」透過戲劇演出，與孩童討論「兒童人權」議題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」，今（12）日特別由「影響‧新劇場」為台北市老松國小76名五年級生，帶來「一人一故事」劇場體驗，也藉由戲劇演出世界各地孩童受到不平對待的真人真事。其中演到第一位走進白人學校的黑人小女孩飽受歧視，事後在師長帶領下寫給故事中孩童「一句話」，老松國小學生紛紛說「來台灣就不怕種族歧視，台灣很有人情味！」「很多模特兒都是黑人！」讓現場十分感動。

▲▼文化部與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」。「影響‧新劇場」透過戲劇演出與孩童討論「兒童人權」議題。（圖／記者林育綾攝）

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▲透過「一人一故事」劇場，引導孩子從自身的生活經驗出發，進而理解世界上其他地方的孩子面臨到的不平等對待。（圖／記者林育綾攝）

此次文化體驗教育活動由「影響‧新劇場」為國小高年級設計的戲劇體驗課程，透過「一人一故事」劇場，引導孩子從自身的生活經驗出發；進而理解世界上其他地方的孩子、不同時代的孩子，面臨到的不平等對待，而這些幾乎都是真人真事，藉此與孩童討論「兒童人權」議題。

例如有孩童也想上學，卻因為被當成「透明小孩」而沒有資格；或是被當成童工，一天工作超過15小時，還被責罵、被懷疑，受到身心煎熬；也演出第一位走進白人學校的黑人小女孩，飽受歧視等等。

該劇團團長及藝術總監呂毅新提到，人權議題一般被認為比較生硬，運用戲劇教育體驗融合人權議題，是用貼近兒童能理解的方式，讓孩子能同時認識戲劇和人權，打開孩子的視野。

▲▼文化部與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」。「影響‧新劇場」透過戲劇演出與孩童討論「兒童人權」議題。（圖／記者林育綾攝）

▲老松國小五年級生，認真寫下給戲劇中孩子們的一句話。（圖／記者林育綾攝）

現場也邀請學生們對劇中受到不平等對待的孩子們「寫下一句話」，老松國小的學童紛紛寫下「我想對黑人女孩說，來台灣就不怕種族歧視，台灣很有人情味！」「很多模特兒都是黑人！」也有對日治時代警察說「你太兇了，每個人都應該是平等的」，還有人寫下「未知令人恐懼，勇敢讓人強大，我們都一樣。」一張張字條都讓人動容！

▲▼文化部與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」。「影響‧新劇場」透過戲劇演出與孩童討論「兒童人權」議題。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長鄭麗君（左2）也說，文化體驗教育的重點在於「體驗」二字。（圖／記者林育綾攝）

文化部長鄭麗君也說，文化體驗教育的重點在於「體驗」二字，藉由參與也培養欣賞、鑑識藝術，透過多元藝術認識世界，也能讓孩童自我了解、自我探索，進而思辨與討論各種議題。

鄭麗君認為「藝術可以是我們一輩子的好朋友」，而文化體驗教育自2017年與教育部合作以來，已經和超過350間學校、185個藝術團體合作，明年也會擴大舉行，邀請更多團體參與。這一次的活動，透過表演藝術讓孩子能夠去體驗人權價值背後最重要的「同理心」基礎，「而孩子們所寫的一些話，讓我們真的是覺得非常感動。」

未來，文化部與教育部也將持續在部會合作的基礎上一起努力，和各地方政府與民間團體共同整合藝文資源及教育資源，提供優質的藝文體驗內容，讓更多的學校能夠參與文化體驗，提供孩子多元豐富的學習管道，使藝文教育向下扎根，讓藝文活動成為生活的一部份。

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