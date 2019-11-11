用同理心走進閱讀障礙者世界　他們奪國際學生設計「年度大獎」

▲2019台灣國際學生創意設計大賽初選。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

教育部今（11日）公布全球規模最大的國際學生設計競賽-「2019台灣國際學生創意設計大賽」得獎名單，來自新加坡國立大學楊子鳳與Ng Ai Lin作品「閱讀障礙」在眾多參賽者當中，一路過關斬將，最後拿下年度大獎，是本屆比賽的最大贏家。

「台灣國際學生創意設計大賽」由教育部主辦、財團法人看見台灣基金會及財團法人溫世仁文教基金會及工業技術研究院所贊助，今年邁入第12年，教育部高教司表示，這次有來自全球66個國家地區、810所設計院校，總計21,988件作品報名參賽，分別經過在新加坡、台灣初選，選出612件作品入圍，最後決選則由20個不同國家地區所組成的評審團，選出了74件得獎作品。

請繼續往下閱讀...

高教司表示，今年以「同理心」（Empathy）為主題，分「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」及「廠商指定」等四大競賽類別。獎項包括由教育部補助的年度大獎1名、「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」三類組金獎、銀獎各1名、銅獎各3名、佳作25名，以及國際設計組織特別獎22名；另外由工業技術研究院增設的「技術創新應用獎」，則選出了金獎1名、銀獎1名、銅獎3名及佳作6名。

▲2019國際學生創意設計大賽，有來自全球66個國家地區、810所設計院校參加。（圖／教育部提供）

四大類別的金獎，分別由日本、新加坡和台灣獲得，其中國立台灣藝術大學何畇蓁、劉雅晴及薛芳沂拿下「數位動畫類」金獎，「廠商指定類」金獎則由台灣科技大學陳致帆及明志科技大學的胡惠屏、張瑋中等同學榮獲；另所選出74件得獎作品中，台灣學生作品即占了32件，顯示台灣學生作品展現豐沛的設計能量與國際化程度。

其中最受矚目的年度大獎，是由來自新加坡國立大學 的楊子鳳與Ng Ai Ling同學作品「閱讀障礙」（The Dyslexperience）獲得，以極具同理心的書籍設計，反映出現今社會大眾對於閱讀障礙者的漠視，希望設計一款感官體驗，藉由強化拼貼於實體書面上的投射作用，讓讀者理解閱讀障礙者每日面對的考驗，也使讀者能以同理的角度去理解閱讀障礙者的感受，贏得多數評審的青睞與共鳴，拿下「年度大獎」的殊榮，勇奪獎金新台幣40萬元。

產品設計類金獎得主來自新加坡南洋藝術學院（Nanyang Academy of Fine Arts）黃麗蓓，作品「NODE系列傢具」（NODE Furniture Series），是一組跨越世代讓孩子與年長者都能一起使用的系列傢俱，創作的靈感發想來自於孩子喜歡的搖搖木馬以及年長者喜歡的搖椅，打造有別於傳統、節省居家空間的精緻傢俱。

▲12月6日將在松山文化創意園區誠品表演廳舉行頒獎典禮。（圖／教育部提供）



視覺設計類金獎得主是來自日本東京藝術大學的梶谷文雄(Fumio Kajitani)，作品「愛的形式」（Forms of love），創作概念主要源自每個人對於愛的體驗與詮釋，並將愛的輪廓及寫照融入設計當中，這個作品超過200人共同參與，創作者邀請觀者重新思考自己與愛的感受。

數位動畫類金獎得主是台灣藝術大學的何畇蓁、劉雅晴及薛芳沂，作品「房裡的海」以性侵事件受害者為主題，描述受害者在事件發生時出現的「凍僵反應」，故事中主角因害怕、呆滯目睹事件的發生，卻無法控制自己的身體做出反抗，整體故事鋪陳手法與風格十分內斂，深得評審青睞。

廠商指定類金獎得主則是來自台灣科技大學的陳致帆及明志科技大學的胡惠屏及張瑋中，作品「AI智慧型消防面罩」是一款將感測器整合於消防面罩和噴水瞄子頭上的消防裝備，提供消防員最有效的救災方式，也能大大降低消防員執行任務中的風險，因此獲得工業技術研究院之廠商指定類金獎的肯定。

完整得獎名單公布於教育部高等教育司。高教司指出，12月6日也將在松山文化創意園區誠品表演廳舉行頒獎典禮及得獎作品展出，歡迎大家前往參觀。