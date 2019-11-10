教部砸1億補助大學生租社會住宅　高教工會：杯水車薪

▲教育部規劃5年1億預算，提供學生租到便宜又安全的住宿環境。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

教育部10月30日公告補助專科以上學校校外興辦學生社會住宅空床作業要點，預計5年編列新台幣1億元預算，要讓學校承租校外學生社會住宅，提供學生便宜又安全的住宿環境。不過，高教工會認為該計畫杯水車薪。

根據教育部公布的要點指出，學生社會住宅應優先出租予身心障礙學生、低收入戶家庭學生、中低收入戶家庭學生及未設籍於該學生社會住宅所在直轄市、縣（市）之學生。學生社會住宅應就前揭身分學生，予以租金分級優惠收費。

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高教工會組織部主任林柏儀說，台灣高等教育長年擴漲，政府卻沒有等比例要求大專院校提供平價學生宿舍， 政府應回頭要求大學負起責任，補助之外，更重要的是要求大學在宿舍床位達一定比例，否則比就必須限制招生名額，不能只是招生賺錢，卻不讓學生擁有合理住宿權益。

對於教育部補助計畫，林柏儀認為，補助金額還太少，以目前國內情況，約有20、30萬名學生無法租到學校宿舍，被迫住在校外，忍受有消防、設備等安全問題，甚至品質較差的生活。林柏儀進一步舉例，教育部預計明年編列1200萬元，每學期每一床補助1萬，一年2萬，每學期最多補助學校總床數10%，約600個床位，推估最多只能增加到6000床，佔總體數僅2、3％，根本杯水車薪。

林柏儀強調，如果政府只是補助，沒有做全面管理，也非常有可能會延伸出學校可能提供床位拿補助，實際租金偏高，再從學生身上多賺一筆。

