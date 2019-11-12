孟加拉2火車「正面對撞」！已知至少14死40傷　「車廂脫軌」驚悚畫面曝光

A CCTV footage reveals the shocking moment when the head-on collision took place at #Kacheguda. People were running for their lives. @HiHyderabad pic.twitter.com/ZCDXaNVCdd — Paul Oommen (@Paul_Oommen) 2019年11月11日

實習記者賴韻如／綜合報導

孟加拉在今（12日）凌晨驚傳2列火車迎面對撞事故！一列開往吉大港市（Chittagong）的火車，與另一列開往首都達卡的火車在凌晨3點（台灣時間5點）發生相撞，目前已尋獲14人遺體，另有40多人受傷，部份生命垂危，還有不少人受困車廂中。現在監視器畫面曝光，清楚還原當時火車對撞的驚悚瞬間。

據《路透社》報導，事件發生在距離達卡以東約100公里處，從監視器畫面中可以看到，2列方向不同的火車竟出現在相同軌道上，右邊開進的火車高速行駛，面對面撞上前方緩慢行駛的火車，車廂在碰撞後瞬間擠壓飛起、脫離軌道，接著車上乘客便紛紛驚慌逃出。

▲▼監視器拍到孟加拉火車相撞的瞬間，強大的撞擊力讓車廂都飛起。（圖／翻攝自推特／@Paul_Oommen）

該事故救援負責人布拉曼巴里亞地區負責人可汗（Hayat Ud Dowlah Khan）表示，由於高速碰撞，導致火車中的2個車廂擠壓變形，救援人員目前正在持續搜救被困在裡面的乘客，目前為止，已經發現了14具屍體以及40多名傷患，其中一些人處於危急狀態。他補充說道，「隨著搜查行動的進行，死亡人數可能會上升。」

目前尚不清楚2列火車為何會出現在相同的軌道，但政府已經下令進行調查。一名警務人員表示，可能是其中一列火車信號失靈，才會造成這起悲劇。據悉，孟加拉的鐵路事故相當頻繁，其中幾乎是發生在無人監督的交叉口，也有部分是因為鐵軌的狀況不佳。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

