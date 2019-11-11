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氣旋布爾布爾強襲印度、孟加拉　20死「8人被樹砸」200萬人避難所過夜

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▲▼氣旋布爾布爾強襲印度、孟加拉　20死「8人被樹砸」200萬人避難所過夜 。（圖／路透）

▲一夜過後民宅屋頂全掀，婦女家中滿目瘡痍（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

熱帶氣旋布爾布爾（Bulbul）10日挾帶強風暴雨入侵南亞沿海地區，印度和孟加拉合計至少20人因此喪命，另超過200萬人必須擠在避難所度過。

《法新社》（AFP）報導，熱帶氣旋布爾布爾以風速每小時120公里（75哩），侵襲印度及孟加拉沿海地區，導致兩國港口及機場必須關閉。

印度新聞信託社（Press Trust of India）報導，當天夜裡，印度西孟加拉省（West Bengal ）已傳出7人死亡，其中2人因住家旁的大樹被強風連根拔起砸向家中喪命，另一人則是被吹落的樹枝擊中死亡；奧迪薩省（Odisha）一名居民死於牆面坍塌。

▲▼氣旋布爾布爾強襲印度、孟加拉　20死「8人被樹砸」200萬人避難所過夜 。（圖／路透）

▲氣旋布爾布爾強襲印度、孟加拉，200萬人躲避難所過夜 。（圖／路透）

孟加拉6名死者中，就有5人被落樹重擊死亡，當地晚間也傳出至少20人受傷。《日本時報》（The Japan Times）稍後指出，兩國死亡人數合計攀升至20人，印度死亡人數增至12人，孟加拉8人。

孟嘉拉氣象局長卡藤（Ayesha Khatun）接受法新社訪問指出，布爾布爾往北朝內陸移動後，氣旋已經變成強低氣壓，持續降下暴雨。

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