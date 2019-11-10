麥德姆颱風復活！換名「布爾布爾」狂撲恆河三角洲釀2死　印孟急撤160萬人

▲熱帶風暴布爾布爾讓印孟兩國如臨大敵。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

今年第22號颱風「麥德姆」31日登陸越南消散後，殘存雲系穿越中南半島進入印度洋，又在7日重新發展成熱帶風暴，被印度氣象局重新命名為「布爾布爾」（Bulbul），今晨（10日）2時登陸印度西孟加拉邦，並往東移動，已知造成2死災情，印度、孟加拉兩國則合計為此撤離超過160萬人。

Wind speed in rajnagar coast pic.twitter.com/zE1FaxncMI — SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) November 8, 2019

綜合外媒報導，「麥德姆」殘流橫跨1800公里（約1118英里）陸地後，進入印度洋的安達曼海又重新發展為熱帶風暴，由於並不是在低壓強度以上，從西太平洋海域跨越中南半島或馬來半島進入北印度洋，因此不再沿用「麥德姆」之名，改用印度氣象局命名的「布爾布爾」一名。

▲因熱帶風暴布爾布爾來襲，印度加爾各答的船隻僅能停靠在岸邊暫避風雨。（圖／達志影像／美聯社）



據《半島電視台》報導，這也是有紀錄以來，第4次有西太平洋熱帶氣旋橫越東南亞陸地，在印度洋安達曼海上又重新發展，同時也是第2個橫跨後仍有颶風強度的低壓，上一次則是在1960年。

Tropical Cyclone #Bulbul (#Matmo) will bring heavy rain, surge and wind to India's West Bengal state and Bangladesh this weekend. pic.twitter.com/evKDhWsGs1 — Satadru Biswas (@SatadruBiswas7) November 9, 2019

「布爾布爾」被印度氣象局歸為嚴重熱帶風暴（Very severe cyclonic storm），美國國家颶風中心則評等為二級颶風（約等同中度颱風），最大持續風速為每小時110-120公里，來勢洶洶，10日凌晨2時登陸印度西孟加拉邦，並持續朝東方的孟加拉推進。隨著風暴登陸，氣象單位預測將掀起約7英尺大浪（約2公尺），印度西孟加拉邦沿岸撤離超過120萬人，首都機場也宣布關閉12小時，直到當地時間10日早上6點才重新營運，而孟加拉也已撤離約40萬人。

目前「布爾布爾」已知造成2死災情。孟加拉氣象部門表示，風暴最高風速將達到每小時120公里，陣風為每小時150公里，將在沿海地區引起氾濫，並預測風暴未來將可能途經蘇達班紅樹林，該地是世界最大的紅樹林保育地，以及瀕危孟加拉虎的棲地。