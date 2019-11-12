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雲端最前線／民調落後16.8%！「國政配」真能逆轉選情？

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日公布，將由國政顧問團總召張善政擔任副手。不過根據《蘋果新聞網》委託台灣指標民調公司最新民調結果，明年總統大選，若只有韓國瑜與蔡英文捉對廝殺，有43.7%支持蔡英文，26.9%支持韓國瑜，韓仍落後蔡16.8個百分點，且韓自8月初起已連續15次落後、連續11次落後達10個百分點以上，民調仍呈現低迷狀態。《雲端最前線》12日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲國政顧問團總召張善政、國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

年輕選票是國民黨總統參選人韓國瑜參選的最大罩門，也是極需克服的難題。張善政直言，要是他是總統蔡英文，他會用大數據去分析青年畢業與就業狀況，了解年輕人的需求，他也透露，在他擔任行政院長任內做過大數據分析資料，「（蔡英文）手上有寶藏不會用。」

親民黨主席宋楚瑜是否參選2020總統預計本週明朗，外界屢傳可能與鴻海創辦人郭台銘組「郭宋配」，對此，郭台銘11日下午親自回應表示，他與宋楚瑜20多年好友，希望能幫台灣做點事情，「我祝福他，也希望他能夠替台灣做對台灣社會有意義的事。」《雲端最前線》12日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
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