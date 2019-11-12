洪慈庸、陳柏惟、吳怡農合體直播　「辣台妹」總統留言加油

▲洪慈庸、陳柏惟、吳怡農3人合體直播。（圖／洪慈庸競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

無黨籍立委洪慈庸、基進黨立委參選人陳柏惟、民進黨立委參選人吳怡農3人11日晚間首次跨黨合體直播，討論香港反送中和台灣國軍議題的想法，分享各自選區的特性、參政的心路歷程，線上最高超過2千人關注，連「辣台妹」總統蔡英文也留言加油，3人並呼籲青年朋友2020返鄉投票。

▲小英總統上網留言加油。

台中市立委第3選區(潭子、大雅、神岡、后里)無黨籍立委洪慈庸、第2選區(沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰)基進黨參選人陳柏惟、台北市第3選區(中山、北松山)民進黨參選人吳怡農，繼月初「洪慈庸立委競選連任募款餐會」後，3人昨晚在「3Q踹共」直播節目再次同台，與網友輕鬆問答互動，也吸引不少網友上網留言。

3人跨黨派、跨地區對談直播，討論「參政的起點」、「不一樣的選戰」，因為洪慈庸、陳柏惟選區都在台中，主要針對中部地區的空污，立院遷中、首都減壓等議題討論，吳怡農則是針對「台灣國防」分析，提出相關建議，吸引許多網友留言，連「辣台妹」總統蔡英文也留言「加油」。

洪慈庸指出，11月11日除了是雙11購物節，也是香港和平紀念日(現已改成每年11月的第二個星期日)，香港連日來已發生許多令人難過且不可思議的事件，昨天甚至傳出香港交警開槍，因此希望透過直播，網友QA互動，與平常工作忙碌的朋友們進一步分享理念，洪也呼籲，2020選舉大家一定要站出來投票，為下一代孩子，選擇台灣的未來。

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