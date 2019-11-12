親民黨／宋楚瑜週三宣布參選　副手找有專業的政治素人

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選倒數60天，親民黨主席宋楚瑜親自出征參選總統呼之欲出。親民黨將在13日舉行全國委員會議，會後召開記者會正式宣佈結果。另一方面，傳出在副手人選上，宋楚瑜已鎖定一名政治素人，但不會於週三記者會同步宣布。對此，親民黨組織部主任張碩文未正面回應，僅表示一切等全國委員會議後再向外界報告。

目前親民黨在立法院擁有三席不分區立委，外界評估宋參選2020主要是為守住不分區席次。知情人士透露，避免親民黨泡沫化固然是宋參選的主觀因素之一，但「不滿藍綠」的客觀條件也對宋楚瑜相當有利。

▼郭台銘、柯文哲、宋楚瑜出席台北市政府108年度國慶升旗暨慶祝活動。（資料照／記者屠惠剛攝）

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若宋楚瑜參選2020總統，「蔡韓宋」三人對決的局面下，蔡英文以43.7％的支持度保持領先，韓國瑜以32.6％的支持度位居第二，宋楚瑜則以7.7％的支持度排名第三。民調發現，若宋楚瑜加入戰局，蔡英文與韓國瑜雙方支持度差距，從兩人對戰差距的12％縮小為11.1％，可見宋參選仍影響蔡英文與韓國瑜的選情。

隨著宋楚瑜參選日漸明朗化，日前傳出宋有意找財信傳媒董事長謝金河擔任副手，但謝沒有答應。張碩文5日受訪時表示，宋楚瑜決定要選後才會決定副手，並透露副手「有很多人推薦」，也包括謝金河。當時他評估，宋楚瑜參選的機率已有「8成」，但仍需要多一點時間思考，請大家再給宋楚瑜一周的時間。11日再傳出宋將在周三宣布參選，且副手已鎖定一名在專業領域有名望的政治素人擔任副手，張碩文受訪時不願正面回應，僅表示一切等全國委員會議後再向外界報告。

回顧宋楚瑜從2000年參與總統選舉，宋楚瑜以無黨籍身份參選對決國民黨的連戰，最後以相當小的差距敗給陳水扁。宋楚瑜成立親民黨後，不論是2004年的「國親聯盟」，或之後的兩次參選，得票率已無法與藍綠兩大黨抗衡，目前剩下立法院3席不分區立委，扮演關鍵少數，這次面對與台灣民眾黨的競爭，如何再為親民黨搶下國會不分區席次，備受關注。

▼宋楚瑜歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

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