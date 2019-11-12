「5顆核彈」瞄準韓國瑜　孫大千：南港購屋案只是小小的前菜

▲韓國瑜。（資料照／記者黃國霖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日受訪提到，民進黨不斷抹黑攻擊他，有「5顆核彈」在等著他。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千12日臉書發文諷刺，和「老大哥」做對一向是沒有什麼好下場的，之前的「南港購屋案」就是第一顆核彈。

孫大千說，日前被爆出的「南港購屋案」，只是一碟小小的前菜，後面還有一道一道豐盛的餐點會逐步上菜。台灣人民可以拭目以待，保證精彩絕倫，遠遠超過101的元旦煙火。

孫大千酸，「老大哥」展現了驚人的能力，把一大堆原本應該受到保護的個人資料，透過媒體和政客對韓國瑜進行抹黑。

孫大千指出，消滅韓國瑜只不過是「老大哥」殺雞儆猴的一個實力展現，「老大哥」就是要告訴所有想要對抗它的人，這就是與「老大哥」為敵的下場。

孫大千強調，韓國瑜在六十天之後能不能夠活下來？唯一的關鍵握在每一位台灣人民的手中，「用選票向老大哥說不」，才能夠真正捍衛台灣民主自由的價值。

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美