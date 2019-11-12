「小學教X交」遭綠營狂轟　李佳芬透過韓辦發聲明：這不是無中生有



▲國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬惹議。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬11日在屏東婦女後援會成立大會上，痛批現在的教育國小6年級「性高潮」，3年級教「肛交」，不僅引來各界議論，民進黨團12日也召開記者會，批韓國瑜、李佳芬、謝龍介三人在台各地發表嚴重歧視女性的發言，尤其李佳芬身為公眾人物，卻不查證、引用來源不明資訊，是對教育工作者的惡意污衊。

▲民進黨團痛批韓國瑜、李佳芬、謝龍介失言。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨團怒轟韓國瑜、妻子李佳芬、競辦南部副執行長謝龍介，竟然在同一天一致開了黃腔，立委劉世芳怒轟，「總統競選的規格跟品質，已經到這種地步的話，我們不曉得要怎麼面對媒體和父母」。高雄市議員高閔琳更表示，李佳芬是教育經營者，竟然汙衊現在的性平教育，同時也成為造謠的說謊機器，「她身為教育經營者，難道維多利亞也教這種東西嗎？」

他們批評李佳芬身為公眾人物，卻不查證、引用來源不明資訊，是對教育工作者的惡意污衊。民進黨立委劉世芳、民進黨高雄市議員康裕成、高閔琳大力譴責，提出三大訴求「史上最變態總統候選人韓國瑜、最辛苦的副手候選人張善政出來善後、最資深國民黨女性立委黃昭順出來表態！」。

▲李佳芬因一句「國小三年級教肛交、六年級教性高潮」惹議。（圖／記者吳奕靖攝）

因為一句「國小三年級教肛交、六年級教性高潮」，引發各界正反意見議論，李佳芬則透過韓國瑜競選辦公室表示，「佳芬姐身為教育家，這段日子以來聽到不少家長對台灣的教育環境表達擔憂，因此提出家長心聲，期盼當前執政黨能夠傾聽民意。」

「去年港和國小小學三年級某教師在課堂中教授同性之事，對小學生來說不但露骨更是不妥，輿論譁然，引起的反彈甚至讓有的家長到警局備案，佳芬姐同是身為教育工作者，對此事件感受特別沉重，老師是對是錯？我們大人可以有不同的看法，但唯一確定的是小孩子被影響，家長們受到委屈。」

韓辦接著回擊，「教育部的回答無疑是自打嘴巴，既然課綱和教材都沒有相關的內容，為什麼這些誇張的內容，在校園內可以被教授。教育部應該把重點放在師資的觀念與優化，而不是當打手立刻炮轟他人，一概的否定任何可受公評之議題，更何況這並不是無中生有，是引述當時許多媒體報導的事件，另外也強調，學校在教授未滿法定年齡的孩子時，無論如何都不應該有任何與法律相牴觸的概念和內容。」

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