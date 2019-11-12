吳敦義估列不分區第9名　「超馬林義傑」也在名單上

▲國民黨主席吳敦義將排進不分區名單 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨13日將公布不分區立委名單並提報中常會，此次國民黨預估安全名單約12至14席，黨主席吳敦義確定將列入，估計會排在第9名；此外，國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介皆也望進入安全名單。

黨內人士分析，國民黨氣勢最盛是在去年11月24日投票結束那一刻，但一場初選凌遲了國民黨半年，整體支持度已經滑落，區域和不分區都受到衝擊，原本預計2020年能夠在立法院奪下55至60席，現在下修至50席至55席。

在不分區名單部分，黨內評人士評估，約為12到14席，形成「僧多粥少」擠破頭的情況，專業組涵蓋財經、體育、科技界菁英，約佔7席，政治組則是考量對黨的貢獻度與忠誠度，也佔7席左右。名單在13日提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同權，再由吳敦義18日前核定。

在專業組部分，超馬選手林義傑及前籃球國手錢薇娟都獲得推薦，長照人才目前呼聲最高的為國民黨醫療委員會主委蔡明宗；新住民部分，現任不分區立委林麗蟬，以及陸配、昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁，還有中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕都在積極爭取提名。

在財經人才方面，工商界推薦的有全國商會副理事長許舒博。此外，軍系代表有陸戰退役上將季麟連、陸軍退役中將吳斯懷及退役少將、現任國民黨黃國園黨部主委于北辰3人競爭；警界代表則有葉毓蘭和退警協會總會長耿繼文。

在政治組部分，據了解，除黨主席吳敦義外，國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介皆可望列入，甚至是前行政院發言人鄭麗文和前政務委員高思博，也有望進入政治組，在安全名單邊緣。

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