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【約瑟夫占星】11/13-11/19星座占星：牡羊水逆退去發大財　天秤本周別買電器

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11/13-11/19星座占星【約瑟夫占星】：異中求同，亂中有序

圖文／周刊王

異中求同，亂中有序

11月中旬，由天蠍座滿月領軍，合土冥海三星成支持相位，喜兆不絕，平添初冬祥瑞。國際政經情勢張力稍見鬆弛，理性對話取代劍拔弩張，區域對峙各退一步，終現解套佳機。本周海王星與水星雙雙斂速，媒體烏龍或是水上交通工具事故不可不多加留意。

媒體本周將圍繞名流黑歷史或是產業幽闇面，事實不堪且令人驚異。而為期近3周水星逆行於天蠍宮步入尾聲，19日起須留意差旅交通事故、電子用品故障與退換貨延遲。財經方面，金木逐漸入相射手宮，雙11落幕，全球股債好消息不斷，表現可期。

請繼續往下閱讀...

本周星情排行

●摩羯座勢轉逆襲驚喜最多
●牡羊座金流充盈財利最優
●天蠍座公卿有德人氣最高
●雙魚座暢意寬心煩惱最少

牡羊座 錦上添花更榮耀

得隴望蜀，勝卷在握，逢水星逆行告終，牡羊內外兼修，職場有功立言，報酬甚豐，小人退散。水逆影響退去。周末偏財運與貴人運兩相加成。感情運是退一步海闊天空。

金牛座 因路遙方知馬力

用舍行藏，金牛本周宜轉攻為守，鞏固基礎，利祕密交易。話語溝通宜謹慎，以免團隊成員誤解或錯落，更防競爭者隔牆有耳。出行有備案為上。偏財大好。感情是話不投機半句多

雙子座 千金散去還復來

借力使力，本周雙子諸事唯心，職場雖逢水逆，然能帶動風向，因勢利導。團隊目標欲速不達，忌躁進，靜待月末佳音。正財人事加持偏財。感情是解開心底千千結。

巨蟹座 正所謂戶樞不蠹

拂曉進擊，本周巨蟹宜動不宜靜，判斷力與信心成正比，更能有效動員人物資源。合作運佳，全面啟動，借力使力，更有重磅好事捎來。投資精準。感情是姹紫千紅一洗低迷。

獅子座 一騎紅塵妃子笑

吟風弄月，本周獅子心態轉善，滿月相位友善，休管職場橫生波折，明哲保身，韜光養晦養身為上策。偏財吉星高照，可小賭怡情。水逆災區，留意長輩身心。感情是寂寞的人坐著看花。

處女座 莫執著過眼雲煙

鏡花水月，本周處女人前風光，但背後辛酸，如人飲水自知。與其結交權責，不妨以團隊勝利出發。出行運又逢水逆重災，準備交通備案。為期兩周高收益或是漏財隨火星即將移座告終。感情是如夢初醒。

天秤座 反求諸己見提升

厚積薄發，天秤滿月見證過去半年積累，人脈含金量高，仍須留意口舌是非。重要改組或是家宅裝修告終。正財運佳。本周仍忌添購電器，差旅當心誤訂解約破財。感情是心跳的每一刻。

天蠍座 花不迷人人自迷

沉醉東風，天蠍本周財利羨煞眾星，事業進程良好，謙沖自牧，與人分享為樂中之樂，更惠長期人脈存折。投資回收在即，偏財有進。感情事鏡花水月，野花莫採，部分天蠍動念閃婚。

射手座 東風信手即招徠

吉星高照，本周射手逢火星巡遊玄秘宮尾，秋季以來推動公私項目，有曙光乍現感。正財勞而有獲，涉外偏財項目有回收。感情是為卿消瘦終不悔，部分射手舊情人回頭來訊。

摩羯座 驀然回首闌珊處

峰迴路轉，摩羯逢命運示現，直覺引導，出奇制勝，或另闢戰場，全仰仗長年積累人脈。水星逆行期間，須留意社交圈小人，口蜜腹劍。偏財絕佳，落袋為安。感情是一趟雲霄飛車。

水瓶座 須留意機關算盡

手到擒來，造化弄人，水瓶逢火星轉入事業宮，平衡水逆亂流，羚羊掛角，挟過人火力達陣。需留意身心高壓，宜健身諮詢或安排芳療減壓。財運差，忌旁門左道。感情是一樹梨花壓海棠

雙魚座 休管他人身後說

吟風戲月，溝通卡關情事隨滿月淡去逐漸改善。守護星轉順在即，個人成長再造迎來關鍵階段，一片新舊交織風景。驛馬星動，差旅魚雁仔細錯漏。正偏財黯淡。好壞桃花盈門，但感情只求一心人。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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