神蹟換命！「高跟鞋教堂」負責人賭輸上帝　臥底警退出江湖用生命填補承諾

▲與上帝賭輸了以後，陳建璋信守承諾參加教會活動，並虔誠信仰上帝。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

嘉義布袋「高跟鞋教堂」園區負責人陳建璋，曾是臥底警察，破獲不少重大刑案，但也因為與黑道分子交往過密，在警界自清的行動中遭拋棄淘汰，並因而入獄；假釋出獄轉業沙石生意又賠光家產，連妻兒都養不起。在一場連續暴風雨來襲的日子，他籌劃布局槍殺過往仇家，在行動日的前一晚，他在心中向老天說，如果仇殺行動被阻，將放下所有江湖恩怨，終生守護信仰和家庭！

1988年，陳建璋當年以第6名的成績從警校畢業，隨即分發至北市派出所。由於外型瘦弱不起眼，卻擁有柔道2段的身手，他被挑選當「臥底」打入台中、台南一帶的犯罪集團，破獲不少重大刑案，查獲許多黑槍。

▲陳建璋（左）唸警校時在新竹關東橋接受三個月的軍事訓練。

但肅槍專案結束，警界開始展開自清行動，陳建璋靠著黑道關係屢屢查獲槍枝而紅極一時的盛景隨之終結，還由紅轉黑，成為警界的麻煩人物，他在寫下自白書後，竟被列入黑名單管制，甚至解除了他的配槍資格。

陳建璋在警界受到孤立，開始與臥底時的道上兄弟愈走愈近，一個以前的兄弟因犯下擄人勒贖重案，關押在士林分局拘留所，他前往探視並請警校同學照顧一下，孰料這位兄弟幾天後居然越獄，陳建璋因此自行請調台南，被貼上黑標籤的他最後仍在長官壓力下自動請辭。

「我警察當不了能幹嘛？只好走回頭路啊。」1990年底陳建璋離開警界後，選擇了他熟悉的黑道，但隨即被刑事局在台南汽車旅館逮獲他身藏制式手槍及安非他命毒品，被判刑5年7個月。

3年後，陳建璋假釋出獄，跟著舅舅做服飾進口貿易，賺了些錢，買下賓士車代步，但因大陸服飾仿冒業崛起，他轉業從事砂石業卻又慘遭坑殺，「我明明是承租私有地開採，卻被舉報在國有河川地盜採，真的很冤枉。」此事當時不但上了新聞，連數千萬機具也遭查扣，還同時被告8條罪。

失去鬥志的陳建璋，精神疾病接踵而來，讓他幾度欲了結殘生，卻又放不下妻兒，雖然所有官司最後都一一勝訴，還給他清白，但他始終放不下心中的恨意，忘不掉那位舉報他在國有河川地盜採、陷害他的人。

▲雖然瘦小但身手俐落，陳建璋過去是警校專五期六隊柔道表演隊的成員。



2016年3月中，中北部一連5天豪大雨，陳建璋和朋友擬定復仇計畫，要趁著接連大雨展開行動，包括脫逃路線都已規劃，槍彈、雨衣及舊機車也已備妥，時間就定在13日星期天晚上，而他則跟著教會祈禱活動早一天抵達仇人居住的地點新竹。

但行動前一晚，教會突然有人問他隔天要不要受洗？陳建璋還笑說「我離神還很遠。」心中同時嘲笑著「白痴才會入教。」而當天雨勢驚人，直到深夜均未稍停，但陳建璋心中的復仇想法卻開始掙扎。

13日上午起床，陳建璋發現新竹天空一片晴朗，他在床發呆，隨即打電話給朋友取消行動，如今也受洗成為虔誠的教徒，並將妻兒帶在身邊，隨他一起打拼事業，快樂成長，陳建璋每周都請教會到園區舉行祈禱活動，持續守護著他的信仰和家庭。

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