兒子「被誣賴作弊」哭到睡著…　媽加曝老師離譜事蹟　網全怒：根本帶頭霸凌

▲兒子先是被誤會作弊，遭霸凌時老師還息事寧人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽表示，就讀小學的兒子上周被同學誣賴作弊，老師生氣地在考卷寫「作弊扣30分」，而且一口咬定紙條上的字跡一定是他的，所以兒子回家後哭了一整晚，哭到沒力氣才漸漸睡著。事後媽媽到學校查證才得知，那張作弊的小紙條根本不是兒子寫的，而是另一位女同學，老師才承諾會向兒子道歉，想不到這件事過後，老師似乎就對兒子產生了偏見。

媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，在老師抓包學生作弊後，當下百分之百確定那是兒子寫的，因為「除了他以外，班上沒人寫字這麼漂亮」，雖然事後證實是場誤會，老師也願意向兒子承認疏失，不過，昨天又再度發生了爭議事件。

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兒子在學校上完廁所一出來，就被同學故意用手肘推撞，害他撞到鏡子邊角，當場鼻血直流，當時老師請他到保健室擦藥，但沒有通知家長，直到安親班老師拍照傳給媽媽，原PO才知道自己兒子受傷了。老師在事發後，強調自己有「按規則做事」，馬上請孩子到保健室擦藥，還說「孩子在玩受傷難免」，不過，事實是兒子根本沒在玩，是被同學惡意推撞。

原PO無奈地說，接連發生的2件事讓兒子身體、心理都受到傷害，她看在眼裡非常不捨，「看到這樣的傷，我的心比他的傷還痛」，對於老師處理事情的作法也很不認同，猶豫該不該讓孩子轉學。

▲網友普遍不認同老師處理事情的方法。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友紛紛表示，「這個老師處理方式真的很不ok耶，這樣隨便誣賴學生，大街打人小巷道歉，是根本要害學生被欺負吧」、「要讓老師混不下去轉校，不是讓你的孩子轉學，若事實如你所言，這樣的教師應該要給他警惕」、「我是一位父親，我能接受孩子做錯事被處罰，但我無法接受孩子被貼標籤、被欺負、被誤會，更不能接受老師無能的辯解，這種老師默許霸凌存在，他就不配當老師。」

雖然不少人都建議讓兒子轉學，但有人提到，「不要轉，要求當全班的面道歉，妳轉學就表示錯的是孩子，這會給孩子多久的陰影？」、「轉不轉學我覺得可以問問孩子的意見，聽聽他的聲音。」也有網友提醒，現在最重要的就是傾聽兒子聲音，「最先要做的事，安撫你的孩子，建設他的心理。」

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