復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　單親媽淚：再也聽不到小公主哭聲

▲對媽媽來說，看著女兒受苦，每一分每一秒都好煎熬。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名女童被保母重摔造成腦部重傷，曾一度命危，讓媽媽想過要拔管別讓女兒受苦，但她求生意志堅強撿回一條命，現在1歲5個月卻成了植物人，只能一輩子躺在床上，還要經常開刀更換引流管。單親媽身心飽受煎熬，幾乎每天都以淚洗面，「我也是被他們搞到在吃身心藥了，你賠再多錢，妹妹不會好。」保母則說沒錢和解。

女童今年6月遭一名郭姓保母虐待險送命。檢方查出，因女童與郭女兒子同時哭鬧，而郭情緒控管不佳，竟將女童從嬰兒床抓起，重摔至一旁的雙人床墊，造成腦部重創及左側肢體偏癱，9月被台中地檢署依重傷罪起訴。

本月11日，家屬帶著女童出席辯論庭。女童舅舅聽到被告律師請求減輕量刑時，於庭上情緒失控，指著保母怒吼，「把小孩摔成這樣，還要求交保、從輕量刑，有沒有良心」，隨即被警衛架出法庭。台中地院將於27日宣判。

▼女童被保母摔成植物人。（圖／東森新聞）

原本活蹦亂跳的1歲女兒正牙牙學語，剛會走路，現在卻毫無知覺地揮手腳，得插著鼻胃管，每天扎針、復健，腦部的血水排不出就得經常開刀。女童被看護抱著揉揉肚子，大部分時間只能躺在床上，手還要被綁著。

對媽媽來說，看著女兒受苦，每一分每一秒都好煎熬。她哭著說，女兒是小公主，「可是她現在就是針戳一下，連哭都不會哭，現在再也聽不到妹妹的哭聲了」；女兒復健針灸連頭都要針灸，「要被針這樣插著，在這個年紀應該是快樂、單純，可能被家人愛著、寵著。而她不是，她是要住在機構，她就是要住在醫院。」女童舅舅表示，外甥女已變成台灣最小的植物人。

女童媽媽表示，「很累，不管是身心還是精神上，這折磨很痛苦。我也是被他們搞到在吃身心藥了，你賠再多錢，妹妹不會好，這是事實啊。」她單親獨自扶養2歲長子，還要負擔女兒龐大醫藥費，又和前夫打親子扶養官司。現在保母說沒錢和解，沉重壓力已讓單親媽身心俱疲。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼媽媽受訪到一半，不禁悲從中來。（圖／東森新聞）