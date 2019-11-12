　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　單親媽淚：再也聽不到小公主哭聲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　母淚：她是小公主再也聽不到哭聲。（圖／東森新聞）

▲對媽媽來說，看著女兒受苦，每一分每一秒都好煎熬。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名女童被保母重摔造成腦部重傷，曾一度命危，讓媽媽想過要拔管別讓女兒受苦，但她求生意志堅強撿回一條命，現在1歲5個月卻成了植物人，只能一輩子躺在床上，還要經常開刀更換引流管。單親媽身心飽受煎熬，幾乎每天都以淚洗面，「我也是被他們搞到在吃身心藥了，你賠再多錢，妹妹不會好。」保母則說沒錢和解。

女童今年6月遭一名郭姓保母虐待險送命。檢方查出，因女童與郭女兒子同時哭鬧，而郭情緒控管不佳，竟將女童從嬰兒床抓起，重摔至一旁的雙人床墊，造成腦部重創及左側肢體偏癱，9月被台中地檢署依重傷罪起訴。

本月11日，家屬帶著女童出席辯論庭。女童舅舅聽到被告律師請求減輕量刑時，於庭上情緒失控，指著保母怒吼，「把小孩摔成這樣，還要求交保、從輕量刑，有沒有良心」，隨即被警衛架出法庭。台中地院將於27日宣判。

▼女童被保母摔成植物人。（圖／東森新聞）

復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　母淚：她是小公主再也聽不到哭聲。（圖／東森新聞）

原本活蹦亂跳的1歲女兒正牙牙學語，剛會走路，現在卻毫無知覺地揮手腳，得插著鼻胃管，每天扎針、復健，腦部的血水排不出就得經常開刀。女童被看護抱著揉揉肚子，大部分時間只能躺在床上，手還要被綁著。

對媽媽來說，看著女兒受苦，每一分每一秒都好煎熬。她哭著說，女兒是小公主，「可是她現在就是針戳一下，連哭都不會哭，現在再也聽不到妹妹的哭聲了」；女兒復健針灸連頭都要針灸，「要被針這樣插著，在這個年紀應該是快樂、單純，可能被家人愛著、寵著。而她不是，她是要住在機構，她就是要住在醫院。」女童舅舅表示，外甥女已變成台灣最小的植物人。

女童媽媽表示，「很累，不管是身心還是精神上，這折磨很痛苦。我也是被他們搞到在吃身心藥了，你賠再多錢，妹妹不會好，這是事實啊。」她單親獨自扶養2歲長子，還要負擔女兒龐大醫藥費，又和前夫打親子扶養官司。現在保母說沒錢和解，沉重壓力已讓單親媽身心俱疲。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼媽媽受訪到一半，不禁悲從中來。（圖／東森新聞）

復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　母淚：她是小公主再也聽不到哭聲。（圖／東森新聞）

ET快訊
母親懷中搶走2歲童「剖肚摘腎臟」！黑猩猩棲地變小獵殺人類幼童
學姐新男友爆劈腿！現正同居舊愛正妹女記者　一張打卡照揭真相
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性侵前科犯出獄持刀討錢趴趴造　「屏東民眾驚恐月餘」終被上銬

快訊／桃園龜山回收廠大火！焦黑濃煙竄出　飄向國道一號林口段

復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　單親媽淚：再也聽不到小公主哭聲

帶女友聚餐偷加FM2惡作劇　手賤男「3杯酒互換」慘噴10萬

小丑西門町摟住「陌生長髮妹」：我也住板橋要不要一起搭車？　遭圍毆踹頭

神蹟換命！「高跟鞋教堂」負責人賭輸上帝　臥底警退出江湖用生命填補承諾

男駕貨車恍神直闖工地！工人「左腳遭撞斷」慘死高架橋面

台中酒鬼長男啃老「仗打老母親」BB槍也掏出　媽嘆沒錢：看醫生都不夠

衛爾康大火奪64命「幽靈船載滿百人恐怖傳說」　24年沒人敢買現址曝光

18歲新手爸「氣炸狂搖哭鬧女嬰」　呼吸微弱、視網膜充血送醫

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

個人座「燒肉LIKE」獨享噴汁牛肉 客製化點餐量剛好！吃烤肉免揪人

性侵前科犯出獄持刀討錢趴趴造　「屏東民眾驚恐月餘」終被上銬

快訊／桃園龜山回收廠大火！焦黑濃煙竄出　飄向國道一號林口段

復健頭插針！女童遭保母摔成最小植物人　單親媽淚：再也聽不到小公主哭聲

帶女友聚餐偷加FM2惡作劇　手賤男「3杯酒互換」慘噴10萬

小丑西門町摟住「陌生長髮妹」：我也住板橋要不要一起搭車？　遭圍毆踹頭

神蹟換命！「高跟鞋教堂」負責人賭輸上帝　臥底警退出江湖用生命填補承諾

男駕貨車恍神直闖工地！工人「左腳遭撞斷」慘死高架橋面

台中酒鬼長男啃老「仗打老母親」BB槍也掏出　媽嘆沒錢：看醫生都不夠

衛爾康大火奪64命「幽靈船載滿百人恐怖傳說」　24年沒人敢買現址曝光

18歲新手爸「氣炸狂搖哭鬧女嬰」　呼吸微弱、視網膜充血送醫

12強／台韓大戰張奕戰金廣鉉　突破金廣鉉左投並非不可能

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

性侵前科犯出獄持刀討錢趴趴造　「屏東民眾驚恐月餘」終被上銬

璩美鳳現況曝光！揮別性愛光碟黑歷史　「紅黑唐裝」網路再出發

長中國中部參與水資源創意競賽　一特優三佳作四組皆獲獎

米砂心碎墮胎…他曝孫安佐「再4個小孩」！　巨胸女友OUT「小4歲完美正宮曝光」

佛光山南台別院千人燈籠展創意　親子繪出信仰與傳承

「古巴怪物」整季只打87場　全票通過奪美聯新人王

60秒做出鳳梨奇異果汁　美白抗氧化一次完成

蔡英文點名榮總醫師造勢沒到　藍委：國家機器動起來輔選

最凶狠阿北！違規擺攤遭員警勸離　81歲翁見攤架遭沒入竟持鐮刀追砍

社會熱門新聞

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

小女友脖子快被砍斷　老師渾身血躲學校

菜鳥司機撞路邊車　公司代賠償要看車年份、殘值

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

退警複製「太陽花」圍行政院　500警戒備

「奧斯頓馬丁」車主曝光　大里農會常監林永鑫

高雄1歲女嬰被虐　母男友遭聲押

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

台64中和段、新店環河路將設「區間測速」

18歲新手爸「狂搖哭鬧女嬰」險鬧人命

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

臥底警賭輸上帝　退出江湖用生命填補承諾

「犬爪」襲抓正妹　提告狗傷害罪

更多熱門

相關新聞

台中酒鬼啃老母親　拐杖、BB槍施虐

台中酒鬼啃老母親　拐杖、BB槍施虐

台中市劉姓男子啃老，每月靠著老母親的勞保退休金，但因會酗酒，時常拿拐杖和BB槍虐打老母親。鄰居和房東兩度通報警方及社工，最終才讓老母親接受緊急安置。

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

警呼籲長者須著顯眼衣物外出

警呼籲長者須著顯眼衣物外出

保母重摔女童　家屬痛罵有沒有良心

保母重摔女童　家屬痛罵有沒有良心

東協廣場火警喚起「幽靈船」記憶　周遭飯店業績慘

東協廣場火警喚起「幽靈船」記憶　周遭飯店業績慘

關鍵字：

女童保母台中

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

OL上班3天請產假　白拿4個月薪水

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面