　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中保母重摔女童出庭求交保　家屬痛罵：妳有沒有良心！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女童的母親表示，已提起刑事附帶民事賠償，請求保姆賠償2500萬元至3000萬元。（圖／記者白珈陽攝）

▲女童的母親悲痛表示，女兒病情嚴重，只能靠鼻胃管餵食，也沒有表達能力，連哭笑都不會，「為什麼她要受這種委屈？」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中一歲女童2019年6月間遭郭姓保母虐待險送命，檢方查出，因女童與保母兒子同時哭鬧，而郭姓保母情緒控管不佳，竟將女童從嬰兒床抓起，重摔至一旁的雙人床墊，造成腦部重創及左側肢體偏癱，9月台中地檢署依重傷罪起訴。本月11日下午家屬帶著女童出席辯論庭，女童的舅舅聽到被告律師請求減輕量刑時，於庭上情緒失控，指著保母怒吼：「把小孩摔成這樣，還要求交保、從輕量刑，有沒有良心！」隨即被警衛架出法庭。台中地院將於27日宣判。

女童的母親悲痛表示，女兒病情嚴重，現在是沒辦法爬、沒辦法走，也無法進食，只能靠鼻胃管餵食，也沒有表達能力，連哭笑都不會，「為什麼她要受這種委屈？」，並且每月要負擔約10萬元的龐大費用，已委請律師提起刑事附帶民事訴訟，估計約2500萬元至3000萬元。

檢察官查出，郭姓保母（24歲）於6月間，替女童換尿布時，因情緒控管不佳，無法忍受女童與自己親生兒子同時哭鬧，先是從女童腋下抱起她，用力搖晃，將她放回嬰兒床後，女童仍持續大哭，郭女又抓起女童左手，把她從嬰兒床大力拉起，摔至擺在地板上的雙人床墊，而後走出房門冷靜，待郭女察覺女童已沒哭鬧聲，走進房間查看，發現女童毫無動靜，經送醫雖檢回一命，但已腦部重創、左側肢偏癱，於9月4日依重傷害罪起訴郭女。

台中地院11日下午於第五法庭開庭審理，合議庭由劉麗瑛擔任審判長，廖弼妍擔任受命法官、張淵深擔任陪席法官，女童家屬包括女童母親、舅舅、舅媽、奶奶、爺爺及曾祖母都到庭旁聽，開庭前，是基督徒的奶奶及曾祖母在法庭外為女童禱告，祈求女童能早日康復、度過難關。

▲女童的奶奶、曾祖母，在庭外為女童禱告。

▲女童的奶奶、曾祖母，在庭外為女童禱告。

合議庭審理時，郭姓保母坦承犯案，盼法官能適當判刑並希望交保，而被告辯護人表示，郭姓保母在事發當下有為女童施以急救措施，並馬上通報救護車前往救治，要求法官從輕量刑，女童的舅舅聽到被告辯護人如此要求，當庭盛怒，指著郭女怒吼：「把小孩摔成這樣，還要求交保、從輕量刑，有沒有良心！」隨即被警衛架出法庭。審判長表示，台中地院本案將於27日上午宣判。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【相關新聞】

遭保母重摔！1歲女童「右半邊全癱+腦部萎縮」　媽媽出庭淚噴：一星期要復健5天

狠摔女童致「腦傷+肢體偏癱」直播主怒圍她住處　台中惡保母被訴

ET快訊
台南哥送洗白襯衫！一看「熟悉3字」超傻眼　同行解答了
帶交往5月男友見家人　雙方家長自介完「老爸臉慘白」秒變認親大
快訊／高雄林園近海膠筏翻覆！2人失蹤　陸海空搜救中
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

俄羅斯男演員來台偷七龍珠公仔　20秒內竊4盒...裝傻辯：我醉了

八仙塵爆486死傷慘案　樂園董事長陳柏廷等11人不起訴確定

「奧斯頓馬丁」自撞車主曝光！政商實力驚人...大里農會常監林永鑫涉酒駕

快訊／台南製藥公司發生意外　「濾心炸開」化學品灼傷工人手

市議員質疑警包庇色情業　大同警急發聲明：建成派出所今年查獲5件19人

快訊／高雄林園近海膠筏翻覆！2人失蹤　陸海空搜救中

台中保母重摔女童出庭求交保　家屬痛罵：妳有沒有良心！

快訊／嘉義市友愛路民宅火警　木造平房烈焰沖天

替母討公道！弟把姊打到全身傷險斷鼻樑　還辯：我是正當防衛

結婚3年人妻偷腥：在你這沒有得到愛　傷心夫用錄音檔獲賠40萬

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

俄羅斯男演員來台偷七龍珠公仔　20秒內竊4盒...裝傻辯：我醉了

八仙塵爆486死傷慘案　樂園董事長陳柏廷等11人不起訴確定

「奧斯頓馬丁」自撞車主曝光！政商實力驚人...大里農會常監林永鑫涉酒駕

快訊／台南製藥公司發生意外　「濾心炸開」化學品灼傷工人手

市議員質疑警包庇色情業　大同警急發聲明：建成派出所今年查獲5件19人

快訊／高雄林園近海膠筏翻覆！2人失蹤　陸海空搜救中

台中保母重摔女童出庭求交保　家屬痛罵：妳有沒有良心！

快訊／嘉義市友愛路民宅火警　木造平房烈焰沖天

替母討公道！弟把姊打到全身傷險斷鼻樑　還辯：我是正當防衛

結婚3年人妻偷腥：在你這沒有得到愛　傷心夫用錄音檔獲賠40萬

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

退休公務員凌晨上國道　被輾成屍塊亡

【滅門師生戀6】凶宅半夜床會飄浮　G奶女星也住過

遊覽車轉彎撞腳踏車　翁卡車底命危

台中國道火燒山2公頃！恐怖烈焰吞山

爆乳妹算他半價　被射到住院嚇跑

過彎撞轎車！騎士一看冒冷汗　大牛後方噴氣...網驚呆

台64中和段、新店環河路將設「區間測速」

瑪莎拉蒂詭遭拖吊！車主怒報警

即／三重男當街遭砍衝民宅求救

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

更多熱門

相關新聞

高雄1歲女嬰疑遭虐！顱內出血送醫搶救中

高雄1歲女嬰疑遭虐！顱內出血送醫搶救中

高雄10日下午驚傳虐嬰事件，1名女嬰送醫時被發現頭部受傷、顱內出血。高雄醫學大學附設醫院接獲時，懷疑女嬰疑似遭虐，隨即通報警方及社會局協助處理。女嬰目前仍生命垂危，警方已通知當事人到案說明。

3歲童哭鬧就看動畫片！狂盯手機視力剩0.2

3歲童哭鬧就看動畫片！狂盯手機視力剩0.2

「一通電話」…女童消失在市場

「一通電話」…女童消失在市場

橘貓當保母　頭靠嬰兒屁屁秒入睡

橘貓當保母　頭靠嬰兒屁屁秒入睡

保母痛打老人　我爸媽不聽話就打

保母痛打老人　我爸媽不聽話就打

關鍵字：

保母女童癱瘓

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面