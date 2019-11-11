台中保母重摔女童出庭求交保　家屬痛罵：妳有沒有良心！

▲女童的母親悲痛表示，女兒病情嚴重，只能靠鼻胃管餵食，也沒有表達能力，連哭笑都不會，「為什麼她要受這種委屈？」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中一歲女童2019年6月間遭郭姓保母虐待險送命，檢方查出，因女童與保母兒子同時哭鬧，而郭姓保母情緒控管不佳，竟將女童從嬰兒床抓起，重摔至一旁的雙人床墊，造成腦部重創及左側肢體偏癱，9月台中地檢署依重傷罪起訴。本月11日下午家屬帶著女童出席辯論庭，女童的舅舅聽到被告律師請求減輕量刑時，於庭上情緒失控，指著保母怒吼：「把小孩摔成這樣，還要求交保、從輕量刑，有沒有良心！」隨即被警衛架出法庭。台中地院將於27日宣判。

女童的母親悲痛表示，女兒病情嚴重，現在是沒辦法爬、沒辦法走，也無法進食，只能靠鼻胃管餵食，也沒有表達能力，連哭笑都不會，「為什麼她要受這種委屈？」，並且每月要負擔約10萬元的龐大費用，已委請律師提起刑事附帶民事訴訟，估計約2500萬元至3000萬元。

檢察官查出，郭姓保母（24歲）於6月間，替女童換尿布時，因情緒控管不佳，無法忍受女童與自己親生兒子同時哭鬧，先是從女童腋下抱起她，用力搖晃，將她放回嬰兒床後，女童仍持續大哭，郭女又抓起女童左手，把她從嬰兒床大力拉起，摔至擺在地板上的雙人床墊，而後走出房門冷靜，待郭女察覺女童已沒哭鬧聲，走進房間查看，發現女童毫無動靜，經送醫雖檢回一命，但已腦部重創、左側肢偏癱，於9月4日依重傷害罪起訴郭女。

台中地院11日下午於第五法庭開庭審理，合議庭由劉麗瑛擔任審判長，廖弼妍擔任受命法官、張淵深擔任陪席法官，女童家屬包括女童母親、舅舅、舅媽、奶奶、爺爺及曾祖母都到庭旁聽，開庭前，是基督徒的奶奶及曾祖母在法庭外為女童禱告，祈求女童能早日康復、度過難關。

▲女童的奶奶、曾祖母，在庭外為女童禱告。

合議庭審理時，郭姓保母坦承犯案，盼法官能適當判刑並希望交保，而被告辯護人表示，郭姓保母在事發當下有為女童施以急救措施，並馬上通報救護車前往救治，要求法官從輕量刑，女童的舅舅聽到被告辯護人如此要求，當庭盛怒，指著郭女怒吼：「把小孩摔成這樣，還要求交保、從輕量刑，有沒有良心！」隨即被警衛架出法庭。審判長表示，台中地院本案將於27日上午宣判。

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