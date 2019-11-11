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王欣儀：國小設施汰換空窗「學童2年無遊具玩」　柯文哲：明年完成9成5

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▲▼市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市140所國小（含附設幼兒園）共計314座遊戲場，但截至目前為止仍有近4成，即52所學校（共70座遊戲場）不合安全規範。此外，未符合安全規範且設置時間達10年（含）以上者，市府要求必須於今（108）年11月底前全數拆除，但若要全數改善完成又得等到110年！對此，台北市議員王欣儀要求台北市長柯文哲將心比心，若自己身為學童家長，發現孩子有2年沒遊具可玩，可否接受？

衛福部於106年1月25日修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，將校園遊戲設施併入納管並溯及既往，要求各校遊戲場設施需全數取得專業檢驗機構出具的合格檢驗報告。

▲▼國小遊戲場示意圖。（示意圖／王欣儀議員研究室提供）

▲國小遊戲場被要求未符合安全規定須全數拆除。（圖／王欣儀議員研究室提供）

王欣儀說，教育局108年10月發公文給北市所有公立小學，要求未符合安全規範且設置時間達10年（含）以上者，於今年11月30日前須全數拆除，但拆除後的遊具拆掉後又不能同步裝上新的，可能還要等到110年才能設置，讓孩童在未來2年內都無法使用該項遊具，實在不合理！

王欣儀認為，在孩童成長階段，「玩」也是很重要的一環，兒童遊具不能有空窗期；且為兼顧北市近13萬名學童的遊戲需求及安全，要求校園遊戲場須提早至明年全數完成改善，以符合法令規範；而針對已取得及未來將取得合格檢驗報告的學校，應加速完成第二階段的入校稽查，以落實兒童遊戲場管理及保障兒童遊戲安全。

王欣儀要求柯文哲將心比心、苦民所苦，若自己身為國小學童家長，發現孩子竟然將有2年沒有遊具可玩，能否接受？不會想痛罵這是什麼不重視教育的垃圾爛首都政府？

對此，柯文哲允諾，排除少數兒童遊具的汰舊換新須配合110年校園工程施工時同步進行，其餘9成5不合安全規範的兒童遊具將提早於明年完成改善，降低空窗期。

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