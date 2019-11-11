榮總沒出席後援會遭蔡英文點名　柯文哲：這算是失言

▲柯文哲接受市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

蔡英文總統日前出席2020蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師，蔡總統致詞問「這裡有沒有榮總醫師？」結果不見台下有人舉手，蔡英文竟然說，「那榮總我就記下來了」，引起熱議。對此，柯文哲11日赴議會備詢時表示，「她這個應該是失言，算是失言，她一定會說她失言，打哈哈就過去了」，還說，「不要理她就好了」。

至於聯合醫院當天是否有人出席？柯文哲表示，不曉得，從來不會去管這件事情，聯醫總院長黃勝堅表示，「沒有」。柯文哲還笑說，「他有沒有點名台大？」接著在議員王欣儀的追問下表示，「市立醫院沒有人去？那就不乾我們的事就好了」。

王欣儀質疑，總統可以點名醫院沒有來，代表她要秋後算帳嗎？柯文哲則反問，她有沒有說她是失言？不要理她就好了。最後他強調，「台北市政府至少在我主持之下蠻中立的，我不會去為難公務員」。



另針對總統參選人韓國瑜拋出學貸利息政府補貼，遭到蔡政府質疑，擔心學生用此套利，柯文哲聞言表示，「我都把它當作政治口水，回歸市政拜託，愈聽愈頭痛」，他也質疑，「為了賺那個利息錢去貸款嗎？不太會吧」。柯文哲表示，如果是他，他會設定國家發展，要鼓勵哪些方面的人才去念，不會一視同仁，「我不會全部都免利息」。

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