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韓張配哪加分？連勝文：韓國瑜「不懂不會裝懂」、尊重專業

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▲▼韓國瑜宣布副手記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜宣布副手記者會。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布，副手由行政院前院長張善政擔任，黨內人士都非常認同。對此，連勝文接受電台訪問表示，韓國瑜很尊重專業，暗批總統蔡英文剛愎自用，不懂專業。

張善政擔任副手是否有加分作用，連勝文說，「加分與否要看這個人能不能發揮」，而韓國瑜有三個優點，第一、尊重專業，第二、充分授權，第三、「不懂不會裝懂」，他認為，很多人做到總統位置後，不尊重專業，呈現剛愎自用，暗批蔡政府「一例一休不是這樣弄出來的？兩岸關係走到這樣一個惡劣的狀況，不也是一意孤行闖出來的」？而「蔡賴配」大勢底定」，賴清德擔任蔡英文副手「強勢的總統，強勢的院長，他（賴）在中間要做甚麼」？他有揮灑空間嗎？

連勝文說，韓國瑜對於財經界人才很重視，不管政府部門或企業界、財經界，這些人才可以脫穎而出，應該是因為跟韓國瑜有互補，韓國瑜讓專業人才在對的位置上， 加分是從這裡看出來的。

目前距離選戰倒數2個月，連勝文指出，國民黨總統初選問題讓黨內元氣大傷，初選過程當中也造成許多人不高興，因此產生反彈，大部分黨內人士都在關心自己的事情，造成無法投入，並抵銷力道；他也向黨內呼籲「應在各自的崗位上想盡辦法幫忙」。

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