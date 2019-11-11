蔡英文要創台灣「經濟奇蹟2.0」：提出三大努力方向

▲總統蔡英文出席「第73屆工業節慶祝大會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日下午出席「第73屆工業節慶祝大會」時喊話，要大家跟政府繼續合作，共同拉開台灣經濟奇蹟2.0的序幕。她強調，政府的「5+2產業創新計畫」，已奠下台灣經濟很好的基礎，接下來將會朝「強化產業聚落，塑造完整價值鏈」、「深化軟硬整合，走向智慧化，強化AI與5G應用」，及「打造綠色供應鏈，使台灣成為綠電生產和應用大國」三方向努力。

蔡英文指出，美中貿易戰是當前國際經濟最大的變數，這個變數也讓台灣再次站上世界經濟舞台的重心，無論是國際媒體或是聯合國的報告，都注意到台灣成為貿易戰當中，非常重要的贏家。

但是，蔡英文認為，這還不夠，台灣不只要化危機為轉機，還要把握全球產業鏈重組的時刻，把投資大爆發的動能，轉化為升級轉型的堅強基礎。

蔡英文表示，過去在大陸崛起的影響下，台灣很多產業和資金，受到廉價勞動力和廣大市場的吸引，走出西進，讓經濟體質受到影響，「20年來，財經媒體上說的，都是台商如何外移的故事」。

蔡英文說，今年開始，出現一個截然不同的逆轉情勢，預計在這週，台商回台的投資總金額，將有機會逼近7000億元，已經有超過150家企業，決定回台投資。

對於往後四年施政，蔡英文表示，她要邀請所有產業界的先進跟政府站在一起，替台灣下一個世代的產業發展，有一項非做不可的任務，就是要攜手合作，打造台灣成為亞洲高階製造中心。

蔡英文強調，有3個方向要繼續努力。第一，「強化產業聚落，塑造完整的價值鏈」，必須有效率地引導投資臺灣的動能，建構新的產業聚落。高端的製造產業鏈，會持續移回台灣，不能只是扮演代工或零組件的角色，而是要從零組件製造，邁向整機、甚至系統輸出的模式。

第二，蔡英文提出「深化軟硬整合，走向智慧化，並強化AI與5G的應用」。過去，專注在提高硬體設備的生產效率，接下來要強化研發創新、應用以及服務。走向高階製造業，成為軟硬整合方案的提供者。

蔡英文說，「亞洲．矽谷」結合IoT產業，已經奠定基礎，未來要應用5G跟AI的發展，讓台灣已經世界頂尖的製造能力，再次升級。

第三，蔡英文表示，「打造綠色供應鏈，使臺灣成為綠電生產和應用的大國」，企業使用綠電是世界趨勢，許多國際大廠不只響應RE100，也要求它的供應商使用綠電，台灣是出口導向國家，必須要建構綠色供應鏈，走向綠色經濟。

蔡英文說，當資金及產業回到國內後，走向亞洲高階製造中心，就是我們必須要走的方向。台灣的經濟正在往上走，這個時候，更需要政府、民間團結、一起打拚。

蔡英文表示，拚經濟，已經有初步的成績，未來亦有具體的政策與做法。接下來，她要請大家跟政府繼續合作，共同拉開台灣經濟奇蹟2.0的序幕。

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