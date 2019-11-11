黃暐瀚分析「找張善政3大好處」：最貼近韓國瑜　令人放心的副手





▲張善政、韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝，下同）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出征2020總統大選，而他也於11日宣布副手人選，也就是國政顧問團總召、前行政院長張善政。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，張善政是最貼近韓國瑜的人，儘管前台北縣長周錫瑋也「肉體在挺」，但挑副手會有很多考量，找張善政會有3大好處。

黃暐瀚11日表示，從初選結束之後，張善政帶著國政顧問團「帶槍投靠」韓國瑜，之後一場場的「國政說明會」兩人互動，甚至「走出同溫層」面對年輕人，韓、張也是一起上陣，「這段時間，最貼近韓國瑜的人，就是張善政。」

黃暐瀚說，周錫瑋也是下鄉陪到底，場場都用「肉體在挺」，不過這種挺，是挺兄弟的，挺感情的，挑副手會有很多考量，要互補、計算，要面面俱到。

黃暐瀚提到，光是朱立倫上周跟記者閒聊一句「韓市長已經有副手人選了」，就可以知道副手不會是朱立倫了。而且國民黨總統初選5人，朱立倫、周錫瑋都在其中，挑朱棄周，或是挑周棄朱，都很難跟另外一位交代，黨內的菁英不當副手，找「無黨籍」的前院長搭擋也算聰明。

黃暐瀚分析找張善政有三大好處，第一是「國政領航，融合族群」，張善政父親天津人、母親台南人，是典型的「芋頭蕃薯」，融合台灣本省外省，又是熟悉數位科技，還是前總統馬英九任內民意支持度最高的行政院長。出身融合族群，形象溫和專業，與韓國瑜的配合度，完全契合，是個「令人放心」且「不會扣分」的副手參選人。

黃暐瀚說，第二好處是「救援台南、清德難攻」，張善政的形象較為中立，其中一個理由來自2016年的台南維冠大樓倒塌後，張善政不分藍綠，全力救援台南。這份感情，台南人記得，當時的台南市長賴清德，也還記得。未來兩軍對陣，賴清德將很難對張善政下重手或是嚴厲批評。

黃暐瀚說，第三好處是「無黨奧援、內部不爭」，賴清德與總統蔡英文搭擋最大的好處就是「獨派回流」，但賴清德畢竟是「接班梯隊」的人，蔡英文一旦選擇了賴清德當副手，將對「鄭文燦、林佳龍」造成一度程度的壓力，為了四年後的接班梯隊排序，鄭文燦、林佳龍的輔選動作，或說內心的感受，將成為微妙的觀察指標。「總之，選舉沒有穩贏，也沒誰穩輸。韓國瑜打了張善政這張牌，後續漲跌，可再慢慢觀察。」

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