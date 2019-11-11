蔡英文接見駭客亞軍隊伍：研擬2021-2025「資安即國安2.0戰略」

▲總統蔡英文接見駭客大賽亞軍隊伍。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日上午接見2019年DEF CON CTF駭客大賽亞軍隊伍時表示，未來會持續進行各項資安工作，研擬2021年到2025年的「資安即國安2.0戰略」，提高資安研訓院人才能量，開發資安創業創新技術。

蔡英文說，她記得這兩年接見HITCON戰隊時，李倫銓隊長就提醒，資安人才培育是長遠之計，不能光看KPI、也沒有特效藥，培訓的經費要足夠、執行面不能過度僵化，要多一點彈性，讓大家能快快樂樂學習資安技能，開開心心辦比賽、打比賽。

蔡英文表示，BFKinesiS戰隊陳威甯隊長看到韓國對資安的重視，以及他們拿下的好成績，也建議台灣應該投入更多的資源，讓資安教育、資安人才培育更加受到重視。

蔡英文指出，現在教育部除了持續投入資安暑期課程，也促成4所大專院校，在今年起成立了5個資安碩士學程班；經濟部也將陸續開放半導體中心等重要場域，提升工業控制資安人才培育能力，搭配資安研訓院的開設，訂定短、中、長期目標，來養成關鍵基礎設施資安防護人才。

蔡英文強調，資安就是國安，絕對不會是一個口號而已，我們不僅在去年通過了《資安管理法》，在今年9月國安會更提出了首部「資安戰略報告」。政府也擴大投入「資安旗艦計畫」、前瞻計畫及資安人才培育計畫，去年底，也啟用了國家通訊暨網際安全中心，成為固守國家的第一道防線。

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