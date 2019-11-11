俄教授「分屍愛人學生」丟屍畫面曝光　死者哥揭變態真相「他自認拿破崙轉世」

▲索柯洛夫棄屍影片曝光，神情相當緊張。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡9日發生聖彼得堡大學教授、軍事歷史加索柯洛夫（Oleg Sokolov）殺害女學生分屍案，此案震驚全俄羅斯。據悉遭到分屍的女學生安娜史塔西亞（Anastasia Yeschenko ）和索柯洛夫為師徒關係亦為情侶。兩人案發前疑似爆發口角，索可洛夫一氣之下將愛人分屍，10日索柯洛夫帶著背包到河邊的畫面曝光。

俄媒《 Изветия》報導，索柯洛夫在聖彼得堡大學任教，更是軍事歷史家，過去所著許多與拿破崙相關的書籍，2003年更榮獲法國榮譽軍團勳章，還是多部歷史影片的顧問。原先因為索柯洛夫落水，警方獲報後前往協助救援，在救起他後，請他打開背包進行檢查，意外發現背包內竟有2條人類手臂、槍枝，意外揭開索柯洛夫犯下的分屍案。

▲聖彼得堡大學軍事歷史教授分屍愛人學生。（圖／翻攝自yandex.ru/vk）

警方接著搜索索柯洛夫的公寓，發現藏有安娜史塔西亞的頭顱、帶著血的鋸子；另一方面警方也在救起索柯洛夫的河中，再度打撈幾袋屍塊，準備進行化驗確定是否為安娜史塔西亞的殘骸。安娜史塔西亞的哥哥謝爾蓋（Сергей Е）得知妹妹遇害後，難過的表示，「前一天才跟妹妹通過電話，當時妹妹說要跟索柯洛夫分手，當時還保證一定會處理好，不會讓我擔心。」沒想到最後卻傳出噩耗。

據悉，索柯洛夫因為深度研究拿破崙，已經將自己視為拿破崙，甚至出現非現實的行為言論，更藏有武器的狀況。10日聖彼得堡警方也釋出河邊的監視器，影像中可以看到，索柯洛夫背著包包過了馬路，接著將手上的包包往橋下扔，中間一度有路人走過讓他驚嚇了一下，但仍站在旁邊看著包包沉入水中。

索洛柯夫在被救起後，因為有失溫的現象，因此送往醫院急救，並且由院方與警方共同監護治療，等到他體力、意識恢復將正式啟動調查犯案動機。