台大教授想離婚...瞎牽拖：她4年不開冷氣！25年妻心痛曝真相：曖昧女學生

▲台大一名教授想休妻卻被打臉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台灣大學一名教授不滿妻子詆毀家人，又不顧自己怕熱連續4年在家中睡覺不開冷氣，還時常懷疑他與別人有曖昧關係，決定向法院訴請離婚。但法院查出，該名教授曾在深夜時分與女學生共處一室，有不正當交往的情形發生，侵犯教授妻的配偶權，判他敗訴。

教授主張，他與妻子結婚25年，婚後未育有子女，妻子婚後很少做家事，又禁止他與原生家庭往來，還用言辭詆毀他的家人，雙方關係不佳，妻子還不顧自己怕熱，連續4年在家中睡覺不開冷氣，逼他早晚到醫院裡的飲水機裝水。

除此之外，他指控，妻子時常懷疑他與別人有曖昧關係，曾在2人分居期間與警員、徵信社人員到他的住處要求蒐證調查，事後還提起通姦告訴，但獲得不起訴處分，種種因素讓他決定訴請離婚。

但教授妻子表示，他與丈夫自小相識，長大相戀，一路上走過許多風風雨雨，孰料，2013年間卻發現丈夫和女學生的親密對話，她表示，自己曾流產、3次人工受孕失敗、3次試管嬰兒失敗，進而無法順利懷孕，因此感到相當挫折、痛苦，但丈夫卻不管不顧，甚至在2014年10月間與女學生到會館發生性行為。

法院檢視各項事證後發現，教授與女學生深夜共處一室，已侵害妻子的配偶權，屬於可歸責的一方，而教授妻在這些事件後，仍希望丈夫能回歸家庭，重修舊好，但教授在得知妻子無法懷孕後，就惡意拋棄妻子，不履行同居義務，又與女學生發生不正當交往，判他敗訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

壞壞少女被抓包！已婚警諾：20歲前不見面...卻違約激戰 害爸媽也要賠120萬



她喝下「白白粉濁」秒倒：這味道...15hrs後下身涼涼驚醒！醫曝：有2男DNA



情人碼頭散心...男大生公廁內「強奪初夜」！學妹崩潰：以後我要怎麼結婚