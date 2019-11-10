烏克蘭樂團女主唱「穿細繩丁字褲大跳M腿舞」　台下男粉瘋狂…鏡頭貼身拍！

▲烏克蘭樂團女主唱穿著火辣登場。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人對於女生美感的喜好不一，有些人喜歡亞洲臉孔的精緻、有些人則喜歡歐美臉蛋的深邃。近日在網路論壇中一段烏克蘭團體「時間與玻璃」（Время и Стекло）的表演片段引爆網友討論，原因就是傳說中「烏克蘭」產美女都是真的！身材標致的女主唱一出場，火辣的丁字褲造型就炸翻全場氣氛，不僅男粉絲，連女粉絲都陷入瘋狂。

▲性感的舞步與服裝，讓台下男觀眾瘋狂。

2010年成軍至今的「時間與玻璃樂團」為烏克蘭當地一對男女組合，以R&B、饒舌、抒情搖滾著名。日前在烏克蘭2019音樂大獎上表演新曲«Дим»，女主唱娜賈（Надя Дорофеева）一席火辣的束腿丁字皮褲，加上深V的服裝，讓好身材完全一覽無遺，加上旁邊的女舞者也穿著類似，讓一開場所有觀眾當相當興奮。

表演至中間段落，男主唱阿列克謝（Алексей Завгородний ）一身帥氣登場，坐在椅子上饒舌時，娜賈更是直接坐在腿上煽情熱舞，露出勾人笑容，全場嗨到最高點。

這段影片也在表演結束後，讓不少亞洲網友爭相點閱，直呼「果然跟韓團就是不同」、「烏克蘭果然產美女」、「真的漂亮到不行」、「這種身材跟臉蛋，男人根本受不了啊！」、「男帥女美，歌好聽！」