俄國軍事歷史家落水　救起後「背包挖出被肢解女學生」頭顱軀幹藏公寓！





▲聖彼得堡大學軍事歷史教授分屍愛人學生。（圖／翻攝自yandex.ru/vk下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡9日發生一起詭異的命案。當時警方接獲報案，指莫伊卡河中有一名失足落水的老先生，緊急前往救人後，在老先生的背包裡搜出2隻人類的手臂、手槍。經調查後發現，老先生竟是聖彼得堡大學著名的軍事歷史家索柯洛夫（Oleg Sokolov），目前已殺人罪將他拘捕。

綜合俄媒報導，原先警方只是以為救起失足落水的索柯洛夫，沒想到就在上岸後，請他打開後背包，意外發現裡面竟然一名女子分屍後的殘骸，包括手臂槍枝，而索柯洛夫身上更飄著濃濃的酒味，意識稍微不清楚。



▲索柯洛夫在歷史研究界是權威。

據悉，遭到分屍的為索柯洛夫24歲的女學生安娜史塔西亞（Anastasia Yeschenko ），兩人除為師徒關係之外，也是交往一段時間的情侶，63歲老師與24歲學生的師徒戀，時常出現爭吵，但這一次索柯洛夫竟意外殺死自己的伴侶。警方意外發現落水案竟藏有命案，立刻搜索索柯洛夫的公寓，果然在屋內找到安娜史塔西亞的頭顱、軀幹以及另一把血淋淋的鋸子。

索柯洛夫目前於聖彼得堡大學內任職，過去有許多與法國政治、拿破崙相關的著作，甚至是多部歷史影片的顧問，2003年還曾獲頒法國榮譽軍團勳章。在被警方從河中救起後，也被送進醫院接受治療，醫療人員表示，他有體溫過低的現象，雖進入觀察室，但仍有大批警力在旁監護。

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