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韓國瑜回高雄「感覺像回家」！自嘲更黑、更禿　高喊：2020投給全台最黑男人

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▲▼韓國瑜高雄公開行程_高雄市競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜回高雄出席競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪政達、莊智勝／高雄報導

國民黨高雄市聯合競選總部幹部授證大會11日下午2時在競總大禮堂舉行，主持人許崑源主委、顧問團洪俊德總團長、後援會黃啟川總會長接棒致詞，其中許崑源更慷慨激昂地表示，「說要下架民進黨，那是太客氣了，這一仗，我們要消滅民進黨好不好！」引起台下歡聲雷動。總統候選人韓國瑜也在致詞中表示，蔡政府執政3年半，「講的話嚇死人，做出來的事情笑死人，哪有人這樣執政？2020總統大選，投給全台灣最黑的男人好不好！」

許崑源在致詞中大酸了民進黨一把，直指民進黨高雄競選總部「蓋得像皇宮」，到底誰是庶民一比就知道，「一路上把韓國瑜一直打、一直撞，但我們越打越勇，真金不怕火煉，韓國瑜絕對把高雄放在心中重中之重，一個市長做得這麼好，卻被民進黨一直抹黑，買個房子也能講不停！說要下架民進黨，那是太客氣，這一仗，我們要消滅民進黨，好不好！」在會後，許崑源更發下豪語，直指這場選戰最後結果「韓國瑜絕對贏5%以上，大家等著看，看看有影嘸！」

▲▼韓國瑜高雄公開行程_高雄市競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪正達攝）

▲許崑源致詞時高喊「消滅民進黨」。（圖／記者洪正達攝）

在台上輪番致詞結束後，韓國瑜抵達現場，一走進禮堂中現場群眾立即起身揮舞國旗，韓國瑜更笑稱「感覺像回到家了，20多天，有沒有更瘦、更黑、更禿、笑得更燦爛？」

韓國瑜表示，這20多天的下鄉傾聽之旅，去了屏東、澎湖、台南、嘉義、雲林、南投、基隆、桃園，「我聽了太多太多聲音，感受到4個字，民心思變；民怨真的好深、人民好辛苦，各行各業叫苦連天，好多好多埋怨。這趟20多天，我其實每天想著高雄，只要新聞有高雄就會多看一下，副市長間也都熱線聯絡，每天都在關切！」

「民進黨執政真的不行，請下來做一下反對黨！」韓國瑜認為，民進黨執政與掠奪畫上等號，不斷掠奪人民、國家資源，「這多麼可怕，貪汙、腐敗、派系分贓，已經到了無法忍受的地步；風力發電要2兆、一度電要5塊多？影響多巨大，怎麼敢推動這政策？前瞻8800億，這些都是子孫要付錢，怎麼得了！如果蔡英文檢討，這些執政基礎能不能改正，請大家給個機會繼續連任，這是一種感覺；但她不是，說自己做得好得不得了，我都不敢講，大家多久沒聽到『台灣錢淹腳目、高雄人錢淹肚臍』？」

韓國瑜指出，民進黨政府執政3年半，全台人民喪失對未來的希望，「蔡政府講出來的話、宣傳的政績嚇死人，但做出來的事情笑死人，哪有人這樣執政？蓋蚊子館養蚊子，為什麼不養孩子呢？」韓國瑜認為，國民黨曾經受過傷、曾經失去執政權，如果這次重新站起來，一定會非常謙虛，成為一個苦民所苦的政黨，以追求台灣人幸福為首要目標，「大家2020總統大選，投給全台灣最黑的男人好不好！」

腦公！你不可以賴帳喔

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▼韓國瑜呼籲，2020總統大選，「投給全台灣最黑的男人！」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜高雄公開行程_高雄市競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜高雄公開行程_高雄市競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪正達攝）

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