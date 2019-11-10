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府院黨輔選大將接力動員　蔡英文：2020只要彰化贏、台灣就會贏

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▲蔡英文賴清德接力到彰化為立委陳素月站台。（圖／記者唐詠絮攝）

▲與立委陳素月競選總部成立，總統蔡英文到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰倒數62天，總統蔡英文與民進黨主席卓榮泰、前行政院長賴清德10日都來到員林，參與聯合競選總部成立大會，受到現場上千名支持的選民高喊「2020台灣要贏」，蔡英文也說，「彰化很重要」、也一直是全國最關鍵的選區，2020只要彰化贏、台灣就會贏，懇請大家一定要去投票全力支持。

▲總統蔡英文受到選民的熱烈歡迎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲總統蔡英文受到選民的熱烈歡迎。（圖／記者唐詠絮攝）

立委陳素月也特地送上象徵「民主、自由、安心生活」的單程車票，讓彰化「尚骨力」的建設領頭羊列車長陳素月與「台灣隊長」蔡英文總統帶領民民眾及下一代都能幸福、安心生活；而田中鎮在地的世芳宮主委蕭道隆也特地送上繡有芭樂的帽子及芭樂，希望蔡總統及陳立委能夠「拔得頭籌」順利連任。

▲蔡英文賴清德接力到彰化為立委陳素月站台。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴清德為陳素月站台。（圖／記者唐詠絮攝）

卓榮泰卓也要求檢調單位積極查察，避免黑金勢力再次來影響台灣大選，卓榮泰感嘆這次選舉已經有太多謊言，國民黨總統參選人韓國瑜的台北7200萬豪宅，至今都還沒有說清楚，國家的未來不能交予這樣的領導人身上。

▲蔡英文賴清德接力到彰化為立委陳素月站台。（圖／記者唐詠絮攝）

總統蔡英文指出，她做總統，也拚出很多好成績，像是台商回流投資下周就會突破新台幣7000億元、離岸風電也吸引一兆元的投資，今年更成為世界第二個可以把芭樂賣到美國的國家，讓大家賺美金。

▲蔡英文賴清德接力到彰化為立委陳素月站台。（圖／記者唐詠絮攝）

▲總統蔡英文說只要彰化贏台灣就會贏。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，非洲豬瘟也只有台灣跟日本沒有受到影響，口蹄疫也預計明年可以開始外銷；在政府的努力下，經濟越來越好，也越來越有能力照顧大家的生活，長照預算明年將達到400億元，0到6歲的孩童托育照顧都有政府的補助。

蔡英文也強調，現在台灣經濟有進步，大家有收入，年輕人也越來越有機會，更吸引國外的資金與人才來台灣，所以要請大家一票支持蔡英文，一票也要來支持陳素月。大家也都知道彰化一直是全國最關鍵的選區，2020，只要彰化贏、台灣就會贏，懇請大家繼續支持。

生火了！連我媽都用到發光

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