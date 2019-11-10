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領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

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▲挪威三鐵冠軍艾登領跑田中馬拉松。（圖／記者唐詠絮攝）

▲挪威三鐵冠軍艾登領跑田中馬拉松。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中馬拉松清晨6點正式起跑，現場擠進萬名參加跑步的選手，由勇奪法國尼斯鐵人三項競賽金牌的挪威選手艾登領跑，氣氛相當的熱烈，艾登還用中文說「我愛你們，加油！加油」，期待2021年到台灣參加三鐵賽，跑步前先與彰化縣長王惠美在田中鎮公所2樓吃了台式早餐「高麗菜飯」，神情顯得相當的愉快。

▲挪威三鐵冠軍艾登領跑田中馬拉松。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲吃台式早餐高麗菜飯。（圖／記者唐詠絮攝）

2019彰化縣馬拉松嘉年華第四場，台灣米倉田中馬拉松上午在彰化縣立景崧文化教育園區(盛大起跑，現場湧入超過 16,500 名跑者參與盛會，更有近500名外籍選手參加，艾登也特別來到彰化行為期三天的感恩之旅，彰化縣長王惠美與艾登擔任領跑，並與在場貴賓共同為起跑鳴槍幫選手加油打氣。

▲挪威三鐵冠軍艾登領跑田中馬拉松。（圖／記者唐詠絮攝）

▲艾登與選手揮手。（圖／記者唐詠絮攝）

艾登除了前往順澤宮感恩參拜外，也來到田中馬拉松現場用腳步感受彰化土地的溫度，感受彰化鄉親濃濃的人情味，王縣長期許縣民透過路跑活動培養運動習慣，促進身體健康，也活絡地方經濟整體估計帶動彰化1.2億元運動經濟產值，歡迎民眾全家大小用雙腳體驗、用全身感受「彰化之美」。

▲挪威三鐵冠軍艾登領跑田中馬拉松。（圖／記者唐詠絮攝）

▲艾登在神帽上簽名。（圖／記者唐詠絮攝）

艾登也以簡單中文「大家好，我愛你們」向現場參加的選手打招呼，透過翻譯時表示，非常感謝邀請他來這裡，希望未來他還有機會回來台灣，很高興跟所有跑者一起在這邊，也祝所有跑者跑的好。他今天要與縣長一起跑短程路跑，感受一下好玩的，他也提到，因為明年要參加東京奧運，也許2021年就會來台灣參加三鐵賽，感受一下台灣的風采。

▲田中馬選手。（圖／記者唐詠絮攝）

艾登昨天一下飛機便到順澤宮還願，並且說，這次來到順澤宮感覺很特別，他來體驗台灣彰化的傳統文化，拜訪寺廟，還有參加田中馬拉松，他很期待來感受這個充滿驚奇的國家，他來到台灣看到很多人和他一起戴了埔鹽順澤宮的帽子很驚喜，順澤宮的帽子是他在日本發現的，他覺得非常特別，他認為這頂帽子為他帶來好運氣，也贏得比賽。他期待明年東京奧運能夠拿到金牌，如果拿到金牌，希望可以再回來彰化順澤宮還願。

▲田中馬選手。（圖／記者唐詠絮攝）

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