「田中馬」超澎派　烤豬、大龍蝦、牛排選手吃免驚

▲田中馬有大龍蝦。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣馬拉松嘉年華田中馬拉松於10日上午在彰化縣立景崧文化教育園區起跑，現場湧入超過16,500名跑者參與盛會，更有近500名外籍選手參加，由三鐵冠軍艾登領跑，縣長王惠美與艾登一起跑3.5公里，體會彰化濃濃的人情味，加油現場還準備烤乳豬、龍蝦還有牛排，全讓選手吃免驚，宛如一場嘉年華盛會。

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▲烤豬吃免驚。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美說，這次總共有7場馬拉松嘉年華，也請艾登來最具有特色的田中馬拉松，讓他來感受田中、二水、及社頭地區的好山、好水、好產業，並安排他能夠與大家領跑，感受一下田中路跑的田野風情與濃濃的人情味，讓他能夠把彰化的好也一起行銷出去；昨天艾登到順澤宮還願時說，如果明年2020東京奧運成功的話，還會再回到台灣還願，王惠美也預祝伊登明年能順利得到冠軍。

▲好的烤肉讓大家吃。（圖／記者唐詠絮攝）

田中馬拉松在沿線全部封街，動用大批警義消及民防人員，維持交通，民間社團都設有加油站，除了有水、水果、還有業者準備保力達、甚至還有澎湃的烤豬、烤肉、大龍蝦及牛排，全部都是讓跑者免費吃，讓跑者補充營養補足體力。

王惠美指出，田中是台灣米倉，隨處能看見稻海翻飛的田野，美不勝收，這7年來，已有上萬人體驗過田中的美好，路跑活動讓人感受到半線的美麗與人情味，更讓世界看見彰化，今年賽事路線再次升級，除原有的田中鎮與二水鄉外，更擴及「襪子的故鄉」社頭，行經社頭織襪產業園區、二水八堡圳等彰化特色景點，藉由賽事帶動附近鄉鎮的產業。

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