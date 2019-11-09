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親戚問薪水「下秒到處傳」！他頭痛求助　鄉民給「關鍵字」迴避：怕到閉嘴

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▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）

▲「薪資」對某些人來說是敏感話題。（示意圖／記者林育綾攝）

記者張嘉晏／綜合報導

和親戚聚在一起時，不免俗的會討論到感情狀況和收入，然而有些人喜歡保有隱私，對方又是家人，不好意思迴避。一名網友表示自己在參加婚禮時被問及薪水，對方知道後還到處分享，讓他很煩惱，上網尋求有效方法迴避這個問題。對此網友也提供一招，只要提到「手頭緊」、「借錢」等關鍵字，對方就會安靜了。

一名網友日前在PTT八卦版上分享自己的煩惱，他表示近日去喝喜酒時和一群親戚坐在同一桌，結果大家才沒聊幾句，就開始問他薪水，且問得很仔細，其中一位親戚知道後還大肆宣揚。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然他的收入有高於平均薪資，但是就是不想讓太多人知道，「後來又有一個沒聽清楚的，再跑來問仔細一次。」八卦心態讓他很受不了，詢問網友們被親戚問及薪水時，該如何有效迴避，「回『大概大概』這樣就可以了對嗎？」

▲▼ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民們紛紛各出奇招，「就回：大概你兒子3倍」、「在他面前把2千元鈔票當衛生紙」、「直接叫服務生過來，每個人開一罐魚子醬，他們就知道閉嘴了」、「我都說還可以，餓不死凍不死」、「月薪介於23k到100k之間」、「反問他退休金存多少了」。

還有部分網友表示，只要反向親戚「借錢」他們就會怕到安靜，「說你失業手頭緊，急需用錢，他們就會轉移話題了」、「跟親戚借錢，借到他怕就可以了」。

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