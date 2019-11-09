買主機！他連逛3家怨「台灣雙11優惠廢到笑」　曝超深套路：滿2000折500更貴

▲敗家慾望瞬間被澆熄。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

雙11購物節將至，各家電商摩拳擦掌，紛紛祭出好康優惠迎戰，而剁手族則心癢難耐，趁機清空購物車。不過，就有男網友連逛了3家電商，發現儘管套路各不相同，但仔細一算，不僅沒划算到，有的折完更貴，忍不住發文吐槽。

男網友在PTT八卦板說道，原本他想趁年尾買電腦主機，想說多少能拿到折扣優惠，於是趁上班時間偷逛購物網，結果一無所獲，不禁搖頭感嘆，「工作沒做完，商品又沒買到，心已累。」

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▲網友發文抱怨。（圖／翻攝自PTT）

他表示，自己一連看了3個購物網，A電商主打的優惠是每日簽到，連續簽到X天後，可拿到優惠券，但如果漏了1天就歸0，等於前功盡棄；而B電商則是有張2000折500的折價券，「我趕快試用，發現是原價折500元，結果折完反而更貴。」

最後是C電商，上面公布「今日特賣螢幕打7折」的好康，但他一比價，赫然發現這根本是別家的常駐價格，不禁抱怨，「耍我喔？台灣電商的雙11購物優惠484廢到笑！」

對此，鄉民紛紛回應，「出清庫存，賣給傻子」、「雙11本來就是商家硬擠出來的節日」、「超爛的，特價點進去，根本是常駐價」、「商人節你期待什麼」、「這次的優惠跟沒有一樣，逛半天沒啥好買」。

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▼算來算去小朋友根本沒省到。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）