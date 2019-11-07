台男「搭捷運小動作」　通勤妹狂讚：貼心炸！網一看反噓母湯

▲不少男生搭車，都會優先禮讓給女生！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣男生滿貼心！」一名女網友竊笑表示，每次看乘客起身離去，前方的男生總是會左顧右盼，確定沒有人要坐，才敢正大光明坐下去，暖舉一曝光後，不僅掀起網友們兩派論戰，還被不少苦主一秒噓慘，「我看到的都是連孕婦也不讓座的男生！」

一名女網友在PTT分享，每次早上搭捷運時，車廂總是擠滿上班族，「許多通勤的人可能剛起床，還沒完全清醒之類的比較累，看得出來不管男生或女生，有機會的話大家都想找個座位坐著。」平凡的場景，原PO卻觀察出一個有趣的「台灣男生滿貼心」現象。

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原PO發現，每當座位上的民眾起身後，「站在座位前方的男生會左右看一下，看有沒有年長的或是女生想要坐，都沒有人要坐自己才會坐下來！」超紳士的暖舉，總讓原PO會心一笑。

文章一貼出後，一派網友豎起大拇指狂讚「認同呀，之前機車牽不動，一個路過的先生就主動好心的幫我，覺得台灣男生在這方面還蠻體恤女生的」、「台男真的細心推～常在路上受到幫助，有些外表看起來很兇，但其實人很好的很多」、「+1，以前不小心車禍，有好心的路人男生幫忙還載我去修車」、「貼心的男女都有，沒品的也一樣」、「滿認同的，之前有兩次機車移不動，路過的男生立刻幫忙移，頓時覺得帥氣加倍啊」、「習慣了啦，不然到時又被貪婪老人或魔人錄影po網」。

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▲不少網友大讚，台男帥氣暖舉！（圖／翻攝PTT）

不過有另一派苦主森77抱怨，「我怎麼遇到跟我搶位子的男生」、「是怕遇到瘋狂老人吧」、「防衛機制」、「我看到的都是連孕婦也不讓座的男生」、「我懷孕的時候讓我坐的第一名是老阿嬤，第二名是年輕的男生，老阿嬤可能有生過小孩所以看到孕婦會特別親切，被老阿嬤讓位我也是很感恩啦」、「那只是你剛好沒遇到硬擠搶位子，坐姿腿開開的男生而已」、「我覺得還好耶，很多男生也會從很遠的地方鑽來搶位子阿，我覺得坐位子這點男女沒什麼差別」、「應該只是工具人當習慣了XDD」、「當兵訓練出來的奴性而已」。

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