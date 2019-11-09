友人「結婚沒鑽戒」他嚇一跳　一票網淡定...曝2不便：不被商人牽著走

▲鑽戒象徵永恆的愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

鑽石質地堅硬，不易變質，常被用來象徵永久堅貞的愛情，也是許多新人互許承諾必備的小物之一。不過一名網友聽聞友人結婚沒有準備鑽戒，讓他相當訝異，好奇目前的趨勢究竟為何。不少網友看完則表示這很正常，鑽戒畢竟不是必需品，還是有其他替代方案，或者可以省下來，把錢拿去做更多事。

一名網友在PTT女版上發文，他表示之前和某位快要結婚的女性朋友聊天，不免俗的要求看一下鑽戒。沒想到對方卻表示不喜歡鑽戒，所以沒有買，還是因為長輩要求「結婚一定要有戒指」，他們才勉為其難買了一個金戒在儀式上使用。

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「我聽了真的嚇了一跳！」原PO驚訝表示，在他的認知中，結婚就是要有鑽戒，沒想到真的有人結婚不用鑽戒，好奇這樣的人有多少。

▲網友淡定回覆 。（圖／翻攝自PTT）

不過一票網友們看完都表示「正常」，「我結婚完全沒戒指啊，儀式用的金飾，結束立刻被長輩收走了」、「我結婚也沒買鑽戒」、「自己用父親贈的成年禮戒指當婚戒」、「省下來的錢可以做很多其它事」、「沒鑽戒，但有銀對戒」、「現代女生比較清楚自己要的是什麼，不見得會被商人牽著鼻子走」、「覺得浪費錢」。

其他人則是表示，由於鑽戒貴重，戴著有弄丟的風險，加上做家事也有點不便，其實買了之後也不見得會戴，「我結婚3年生活美滿，不需要這種會刮手又藏汙納垢的東西在手上XD」、「被小孩弄丟了（菸）也不想補買」、「工作不喜歡手上有飾品，我跟我老公用刺青代表」、「凸起來平常很不方便耶」。

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