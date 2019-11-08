抗癌勇士環台　台南鳳林派出所提供休憩補給服務

▲台灣抗癌協會為舉辦2019不倒騎士活出生命騎跡環台圓夢活動，麻豆警分局鳳林派出所提供補給休息服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣抗癌協會為舉辦2019不倒騎士活出生命騎跡環台圓夢活動，11月2日至11日展開為期10日單車環島計畫，8日中午行經台南市六甲區台一線路段，麻豆警分局鳳林派出所提供補給休息服務。



麻豆分局指出，鳳林派出所日前獲知該團體原訂將於台一線旁停留補給休息，因有鑑於該路段行經車輛過多且速度甚快，為顧及該團約30人車交通安全，便連繫邀請將補給點改在鳳林派出所。

自單車運動風氣盛行後，全台各地派出所常設為單車鐵馬驛站，備齊簡易維修及打氣補貼等工具，以提供環島單車騎士補給用水休息之用，麻豆分局鳳林派出所位處幽靜，轄境六甲區內又有如林鳳營車站、落羽松等多處景點，結合鐵馬驛站功能，及簡單解說觀光景點，有助於日後遊客再度蒞臨台南市鐵道小旅行。



台灣抗癌協會相當感謝鳳林派林所提供休息補給場所，針對政府所設鐵馬驛站功能稱讚加許，並經該所贈送官田六甲菱角作補給物品，讓大家可以品嘗在地名產風味後，離開派出所繼續行程前往嘉義。

過程中還有一小插曲，其中一位騎士於派出所補給休憩時，認出鳳林所康所長為22年前在台北市同單位服務的同事，兩人再續22年前情緣相談甚歡，直呼緣份真奇妙。