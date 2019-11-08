柱柱姐台南參選立委　洪秀柱：選舉雖辛苦，但心情很愉快

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱指出，來台南參選過程很辛苦，但心情卻很愉快，她受到台南鄉親熱情的支持與鼓勵。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

距2020大選只剩2個多月，國民黨台南市立委參選人洪秀柱指出，來台南參選過程很辛苦，但心情卻很愉快，她受到台南鄉親熱情的支持與鼓勵，洪秀柱強調，無論選舉結果如何，她與台南密不可分，她將長住台南，為國民黨培養人才。

洪秀柱指出，她到台南來選舉，目的是激勵帶動國民黨台南市的基層士氣，她並沒有在台南經營過，但她來台南之後，發現台南老百姓真的可愛，對她給予熱情的支持與鼓勵，受到很多的人的幫忙協助，讓她了解到，只要用心去讓民眾認識她，會讓台南鄉親接受，至目前為止，她的心態是健康的，雖然選舉很累，但心情卻是愉快的。

洪秀柱說，她的對手王定宇，在台南基層深耕已久，的確是很有實力，雖是敵手，但值得肯定，她來台南這段期間，發現國民黨之前並沒有積極在台南培養人才，經過這次選舉，她與台南關係已密不可分，無論選舉結果如何，她都會長住台南，最重女的事，就是為國民黨培養人才，這是國民黨應該要做事。

洪秀柱說，接下來的2個多月，除了原有的選舉造勢行程與活動外，她也要在其選區一里一里地去拜訪民眾，一步一腳印去讓民眾認識她。

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