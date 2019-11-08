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李鎮國批台南大灣中排治水又破功　要市府提治本之道

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▲ 台南市議員李鎮國，痛批大灣中排治水又破功，要台南市政府提出治本之道。（圖／記者林悅翻攝）　　　

▲ 台南市議員李鎮國，痛批大灣中排治水又破功，要台南市政府提出治本之道。（圖／記者林悅翻攝）　　　

記者林悅／台南報導

為何台南治水花數百億卻無效？議員李鎮國指出，每次大雨大灣地區崑山科大就成泳游池，這不是笑話而是民眾心中永遠的痛，加高大灣中排堤防與抽水站治水，西灣地區5月、8月仍淹大，治水破功，市府計畫興建14公頃滯洪池，規劃不夠宏遠前瞻，治水怎會奏效？他要求市府拿出治本之道，解除民眾夢魘。

議員李鎮國表示，永康大灣區就像是個大水盆，古稱鯽魚潭，許多側水溝依重力排水至大灣中排時，出水口已經在大灣中排底部，因為是水盆效應，遇到颱風、大雨，關閉閘門，啟動抽水，從第1個抽水站抽除，還沒到第2個抽水站時，可能已經從側水溝又流回第1個抽水站的源頭，造成虛耗功率，大灣中排標高7公尺，但平常即使沒下雨，水位始終就是維持在4公尺，要治水，大灣中排排放量必須要扣除平常就有水的部份，絕對不是市府、水利署所言，下游疏濬、滯洪池加寬加深的簡單問題。

李鎮國指出，要讓大灣中排平時就保持低水位，只有在下游再找出一個比它還低窪的地區，目前市府只在高速公路與中華醫事科大建滯洪池，花一堆錢，只多了幾個像魚塭的滯洪池，不夠深、不夠寬，治水沒有宏遠的規劃，連平實公園的滯洪池居然能設置在柴頭港溪的最上游，所以市府要在西灣做一個14公頃的滯洪池，他不表樂觀，因為那個地區原本就是水盆，自從大灣中排加高堤防與抽水站，西灣社區今年5月淹水1次、8月淹兩次，連新社區都淹，他建議要在常淹水地區要優先做公園、廣場和下水道，而不是讓市府老是把土地用來蓋房子增加稅收。

李鎮國也關心毛小孩問題，永康區雖已將幾處納入重點區捕捉不回置，但復興里，三合里，王行里，二王里，鹽洲里，鹽興里，三民里，每個里流浪犬都超過60隻以上，社區經常因流浪犬導致摔車或被咬傷事件，零安樂死最後的成功條件就是源頭管制，但9月底圍捕流浪狗，一場行動捕獲8隻竟全是未結紮剪耳的浪浪，表示並非流浪狗自己在繁殖，而是人們棄養的速度過快，要做好源頭管制，建議把愛狗團體和里長請來開論壇，集思廣益、制定政策、分配任務，面對問題。

李鎮國也指出，最近的國小狼叔事件，再度凸顯國中小校園安全問題，不應只歸咎圍牆矮化，而應是檢討國小學校警衛保全值班現況，學校保全上班時間只有星期一至五，早上7時30分至下午4時30分，其他時間則無，建議下午多延長1、2小時，因為幾乎每個國小都有課輔班在進行，若壞人這個時候進入，該怎麼辦？請台南市政府教育局正視校園安全問題。

對大灣區域治水問題，水利局表示，大灣排水屬三爺溪支流，集流時間短且集水區域廣大，經評估規劃按上中下游的不同狀況執行對策，集水區上游分洪計畫，已編列「市南10分流」分三期執行，高鐵橋下分流已向中央爭取經費，辦理相關分流方案可行性評估；中下游支流部分工程搭配抽排水設施來做排水改善，大灣排水與萬代橋上游治理工程預計在明年汛期前完成；萬代橋下游整治工程為六河局辦理，預計2023年完成。大灣抽水站第1期工程去年已完工，第2期工程預定2021年6月完工。此外，爭取營建署流域綜合治理計畫經費辦理「台南市永康區西灣里滯洪池工程」以利管制出流，預計11月底完工後有望紓解積、淹水情形。

有關李鎮國議員質詢流浪犬貓絕育工作執行經費不足及建議市府與民間動保團體合作推動犬貓源頭管理，動保處回應如下：市府每年編列經費補助民間動保團體執行TNVR工作，每年約可絕育4千多頭流浪犬貓，針對提高絕育經費部分，將向中央爭取，以增加絕育數量。動保處將盤點其他可與動保團體合作之項目，包括落實寵物登記及絕育等源頭管理措施，並將邀集各團體進行研商，公私協力一同提升台南市動保成效。

有關校園安全，教育局鄭新輝局長表示，會檢討學童的在校安全是否存在盲點，並與廠商探討分配保全人員的工時於上課前、午休時及放學後的時段加強巡邏，並會研議組織經常出入校園運動的家長或鄰近居民協助留意校內是否有陌生人士出沒；警察局周幼偉局長也表示，區域巡邏員警也會特別留意是否有不明人士進入並隱匿於校園。

教育局進一步說明，自2018年起即編列經費補助無臨時駐衛警及教育替代役之學校1名人力，協助學校安全及維護工作，維護學童在校安全。至於保全人員之工時，各校多安排每日上、下午各4小時，中午安排1至2小時休息時間，休息時間的大門進行管制，並安排行政人員於辦公室輪值，導護老師或工友、臨時人員輪值巡視校園教室。

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