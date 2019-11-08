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台南規劃設立動保敎育園區　務實解決流浪犬問題

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▲台南市動保處規劃於學甲區設立動物保護敎育園區。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市動保處規劃於學甲區設立動物保護敎育園區。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市動保處規劃於學甲區設立動物保護敎育園區，11月8日應學甲區秀昌里之邀請前往與當地民眾溝通說明，期務實解決當地流浪犬問題。

台南市動保處表示，針對民眾對於噪音、污水糞尿會影響周遭環境的疑慮，均會在未來規劃時列為重點，以最高規格設計，除設計完善汙水處理系統外，妥善處理動物排泄物，避免環境汙染，同時規劃大型樹木及離散式建築，控制、阻隔噪音，維護周邊區域安寧。

台南市沿海地區流浪犬眾多，學甲地區也曾發生犬隻追車造成傷害事件，為解決學甲地區遊蕩犬問題，動物防疫保護處規劃於已遷葬之學甲第六公墓，設立動物保護敎育園區，此構想已獲得中央支持，並補助先期規劃費，設立後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻，務實解決該地流浪犬問題，且本園區主體功能為教育園區，將可提供動保教育納入12年國教中重要的參訪地點，並帶動地方發展；對於本規劃案，動物防疫保護處將會持續與地方民眾溝通，並納入民眾意見妥善進行規劃，再召開正式說明會向地方民眾完整說明。

動物防疫保護處除規劃教育園區之外，仍持續透過各種管道加強流浪動物源頭管控，包括推動寵物登記及稽查、家犬三合一絕育計畫、TNVR（捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置）及熱點清查等積極作為，以期從源頭將流浪動物減量，也望公私協力一同支持。

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