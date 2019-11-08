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台南購物節暨商展開跑　黃偉哲要讓市民有感

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▲台南購物節暨商展開跑，台南市長黃偉哲等人參加開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南購物節暨商展開跑，台南市長黃偉哲等人參加開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南購物節開跑，而最大的系列活動「台南商展」，11月8日至10日，在南紡世貿展覽中心舉行，這是市長黃偉哲上任來，致力推動讓人民有感的經濟發展政策。

今年以「五大之最」，響應「文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園」五大黃偉哲市政團隊的施政主軸推行，預估台南購物節營業額登錄發票，將首度衝破20億元的目標。

8日開幕典禮，由市長黃偉哲、台南市商業會、台南市直轄市商業會、南智捷汽車馬忠榮總經理、市議員呂維胤、蔡旺詮、郭鴻儀、經濟發展局蕭富仁副局長及台南市商圈代表等共同一起啟動開幕儀式，並宣示台南購物節營業額登錄發票，將首度衝破20億元的目標。

黃偉哲市長表示，台南購物節已經是第9年舉辦，從第1年營業額9千萬，到去年登錄的營業額18億，今年營業額希望能突破20億，這表示消費者對台南購物節的認同；同時，活動提供的獎品也越來越豐富，今年獎品的總價值突破350萬元，參與的廠商、商家也越來越多，更把登錄的發票金額門檻降到1百元，讓更多的市民朋友以及觀光客都能夠參與。

▲台南購物節暨商展開跑，台南市長黃偉哲等人參加開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）
今年的台南購物節以「台南人情味，等你來品味」為主軸，以5大購物節之「最」為號召，打造全新的台南購物節，本次購物節為「最親民的購物節」，消費滿100元即可登錄發票抽雙車、週週再抽機票等大獎；「最好玩的購物節」將串聯台南商圈節慶，整合7大百貨、連鎖賣場、超商等聯合行銷，優惠抽獎機會多；「最有故事的購物節」將網羅152家台南最優質的廠商，打造最有故事的台南商展；「最智慧便利的購物節」突破往年，多達上千間店家可使用行動支付；「最好客的購物節」，本次購物節除了精選33間優質飯店住宿5折起優惠外，也與台一大車隊和中華衛星車隊合作，配合旅宿業者提供限量50元乘車優惠券，購物接駁揪甘心。

在南紡世貿展覽中心的台南商展，今年共152間優質廠商設有美食伴手禮、居家用品、生技美容、流行時尚（衣、鞋及服飾配件）、小農好市集及主題露營區等共計展示321攤精選商品。商展設置行動支付主題館，讓消費者體驗手機支付的便利。集結年度好康優惠，包括年終商品破盤1折起、好物競標拍賣會、限量好康大放送等，商展期間只要單筆消費滿200元，即有機會將Ipad、小家電帶回家，單筆滿1000元，還可加碼抽黃金項鍊、紅包、福袋，超高回饋等你來帶回家！

經發局表示，即日起至12月31日期間在台南市所有店家消費憑所開立發票，單筆消費滿100元並上網登錄，將有機會抽得LUXGEN S3 3D安全經典版汽車1台（共抽出2台），還有機票週週抽、飯店住宿券、家電等百萬獎。若為特約店家之發票，還享金額9倍送，幸福加倍送！本年特別與全國網購平台GOMAJI、17Life合作，推出「網購i台南抽百萬大獎」，於網上消費滿100元，一樣可享登錄發票抽雙車、機票等大獎。

經發局進一步表示，今年台南購物節與LINE Pay 一卡通合作，推出『台南商圈筆筆消費享LINE POINTS 30％點數回饋』專案，購物節活動期間只要在台南商圈指定店家使用「LINE Pay一卡通帳戶」付款，筆筆消費享LINE POINTS 30％點數回饋，相當於7折優惠，每LINE Pay帳號每月饋上限為1000點，讓民眾於消費時還可領取回饋金。

市府指出，台南購物節過去8年活動總參與人次超過350萬，總活動效益逾新台幣100億元，參與店家數更是年年成長，尤其今年還有台南地區474家7-11超商加入特約店家；百貨公司、賣場、優惠店家、百家好店、文創商品、伴手禮、傳統美食、小吃、流行時尚廠商等參與達1340家，並推出買一送一線上優惠券（下載台南購物節APP即能享優惠），相信今年必能再創佳績，更多活動詳情請上台南購物節活動網站查詢

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