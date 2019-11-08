文化部要廢除街頭藝人考照制度？　鄭文燦：不宜

▲桃園街頭藝人目前有效證照821組。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這次，桃園市長鄭文燦和文化部不同調了？文化部考慮廢除街頭藝人考照制度，桃園市議員黃敬平8日在市議會總質詢提出，街頭藝人必須考慮兼顧其生計謀生及藝術表演、興趣理想等因素，不宜輕言廢除；市長鄭文燦答覆說，目前仍傾向保留街頭藝人考照制度，不打算廢除。

▲市議員黃敬平提出，街頭藝人考照不宜輕言廢除。（圖／黃敬平提供）

鄭文燦表示，藝文界有一派的見解是，街頭藝人本身就是一項文化藝術表演，為什麼要考試才能有證照發給及表演的權利？鄭文燦進一步強調，若輕率廢除，沒有證照，未來任何人都可以自稱是街頭藝人到處表演，也恐將造成行政主管部門在管理上的困困擾。

黃敬平說，有街頭藝人向他陳情，桃園市文化局公告的111處的展演地點，幾乎對街頭藝人來說完全是不適合的，街頭藝人感嘆，公部門規劃的地點，都只是為了衝數字，公部門太過理想化，與實際上街頭藝人的需求完全脫鉤。

經全部檢視過這些地點以後，黃敬平發現只有6個地點適合演出，10處地點「或許有機會」，而且某些場地只適合靜態、音樂等類型地演出。目前桃園街頭藝人有效證照821組而言，16處的演出地點，供不應求、僧多粥少。

黃敬平指出，桃園有111處演出地點，台北僅規畫66處演出地點，看似桃園規劃地點很多，實際上是雜亂無章，否則明明台北規劃地演出地點比較少，街頭藝人怎麼還是往台北跑?

對街頭藝人朋友而言，符合他們需求的場地是「人流多」，而非「人數多」，如果沒有人流，對街頭藝人而言這個演出場所就不及格，因為同一票觀眾並不會重複地看表演。黃敬平建議，文化局可以考慮以中壢壢景故事森林納入街頭藝人的表演場址，並邀請街頭藝人一起研究如何將街頭文化發展的貼切。

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