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台灣和德國都曾有「人權創傷」　德專家：不從歷史學習是很可惜的事情

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▲▼國家人權博物館邀請5位德國講者來台，以「集體創傷記憶轉化與再生：人權博物館展示教育實務挑戰」，舉行「台德人權教育國際工作坊」。（圖／記者林育綾攝）

▲國家人權博物館邀請5位德國講者來台，舉行「台德人權教育國際工作坊」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

《返校》電影讓更多人注意到白色恐怖、轉型正義等議題，然而這些從來不只是一部電影，更是過去多年來真實血淋淋、沈重的歷史創傷。德國在台協會代表施碧娜說，台灣和德國都有相似的過去，很多國家可能會選擇忘記從前的傷痛，但德國選擇面對和處理自己的過去，避免再次發生，對於人們走出創傷也有幫助。其中一名講者為德國聯邦議會文化與媒體事務委員會主席Katrin Budde也提到「不從歷史學習是很可惜的事情。」

為實踐博物館加入轉型正義工作、推動人權教育功能角色，國家人權博物館在10月30日及31日於台大法學霖澤館，舉行連續2天的「台德人權教育國際工作坊」，今年特別邀請5位德國講者來台，以「集體創傷記憶轉化與再生：人權博物館展示教育實務挑戰」為主題分享。

請繼續往下閱讀...

國家人權博物館館長陳俊宏提到，如何與「立場相反」的人進行溝通、如何走出同溫層，這些都相當重要。而德國在台協會代表施碧娜說，台灣與德國有相似的歷史創傷，兩國從2000年起開始相互交流，德國也有很多相關領域的專家來台灣造訪國家人權博物館、綠島人權紀念碑等，雙方也簽訂更明確的合作意向，如今認為很多的資料應該用來教育大眾，但是如何陳列、展示、與大眾互動等，都值得討論和思考，不是只是陳列展示完就完了。

▲▼國家人權博物館邀請5位德國講者來台，以「集體創傷記憶轉化與再生：人權博物館展示教育實務挑戰」，舉行「台德人權教育國際工作坊」。（圖／記者林育綾攝）

▲德國聯邦議會文化與媒體事務委員會主席Katrin Budde、文化部政務次長彭俊亨對談。（圖／記者林育綾攝）

文化部政務次長彭俊亨今（30）日也在開幕式致詞表示，台灣曾經歷經長達40年政府威權統治的白色恐怖歷史，這段走過的路，不只是對受難者個人的傷害，對整個社會而言，也是非常沉重的集體傷痛記憶。因此不管對個人或是對整個台灣社會而言，都需要學習如何重新面對過去的傷痛，並且將傷痛轉化為未來能夠繼續前進的力量。

他也說，德國和台灣一樣，曾歷經政府集權統治和迫害人民的時期，因此在處理轉型正義、保留歷史遺跡及相關檔案、推動社會大眾與學校的人權教育方面，都已做出許多努力，相信台灣從業人員將能從此次的工作坊中學習到許多寶貴的經驗。

彭俊亨也提到，台灣政府致力於提升人民的人權保障，不但通過了司法院釋字第748號解釋施行法，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家；今年9月國際人權博物館聯盟（FIHRM）也宣布在國家人權博物館成立FIHRM亞太分會，讓台灣成為「亞洲人權的燈塔」，這些都顯示出台灣的民主人權已經受到國際的重視與肯定。

他認為，作為亞洲重要的民主標竿國家，台灣更要積極面對轉型正義，處理過去的傷痛歷史，從中記取教訓避免再發生，並將民主人權的觀念深植在每個人心中。

此次工作坊邀請的德國講者包括：德國聯邦議會文化與媒體事務委員會主席Katrin Budde、聯邦處理東德獨裁政權基金會主席Anna Kaminsky、史塔西檔案局主任Niels Schwiderski、柏林圍牆基金會典藏與檔案主任Manfred Wichmann、歐洲被害猶太人紀念碑基金會專案主任Adam Kerpel-Fronius。

▲▼ 國家人權博物館邀請5位德國講者來台，舉行「台德人權教育國際工作坊」。文化部彭俊亨次長(右四)、人權館陳俊宏館長(右五)與來賓開幕儀式合影。（圖／文化部提供）

▲文化部彭俊亨次長(右4)、人權館陳俊宏館長(右5)與來賓開幕儀式合影。（圖／文化部提供）

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