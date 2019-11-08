台灣是「被低估的亞洲珍珠」！文策院揭牌啟動「2個百億」、打造華山2.0文化聚落

▲文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會！蔡英文總統、文化部長鄭麗君、文策院董事丁曉菁等到場。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「文化內容策進院」今（8）日正式揭牌！蔡英文總統蒞臨致詞提到，台灣有「有大膽說故事的環境」是值得驕傲的地方；而文策院董事丁曉菁也說，外國人常形容台灣是「被低估的亞洲珍珠」，文策院的成立將能為台灣豐沛的能量推向世界，成果指日可待。文策院也將與文化部攜手投入「2個百億」啟動2個新的5年計畫，除了進場點火帶動投資，也將打造華山2.0文化聚落，啟動台灣的文化新經濟，讓台灣成為「文化大國」、「亞洲的文化燈塔」。

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▲蔡英文總統提到，擁有能夠「大膽說故事的環境」，是台灣驕傲的地方。（圖／文化部提供）

「文化內容策進院」（文策院）以行政法人形式成立，在2019年11月8日舉行揭牌大會，蔡英文總統蒞臨提到，從《返校》等作品的賣座，說明台灣有好故事，還有能夠「大膽說故事的環境」，是台灣驕傲的地方！而文策院將成為連結政府、民間跟業界的重要中介組織，支持創作人才，支持文化內容的發展、加值和應用，讓好的作品和人才，有更多機會被世界看見，「催生台灣文化內容產業的生態系，帶動產業的投資動能跟創新的能量，這就是文策院的使命。」

▲文策院董事丁曉菁也說，國際常形容台灣是「被低估的亞洲珍珠」，文策院的成立將能為台灣豐沛的能量推向世界，成果指日可待。（圖／文化部提供）

而文化部長鄭麗君表示，文策院成立是《文創法》自2010年立法10年來，大家期待多年的一刻，很高興能達成承諾，打造一個屬於大家的共同平台，她常說，「經濟能使國家強大，文化卻能使國家偉大。」例如一首詩、一首歌、一本小說、一齣戲、一部電影，都可能把每一個「我」連結起來變成「我們」，一點一滴改變社會，打造一個時代。

▲文化部長鄭麗君致詞提到，「經濟能使國家強大，文化卻能使國家偉大。」（圖／文化部提供）

鄭麗君也說，目前台灣已經成為亞洲最自由民主的國家，擁有豐富而獨特的多元文化，也擁有讓創意人才100%揮灑的環境。而根據最新的2018年文創產業統計，台灣文化產業的從業人數，已經超過台灣人口1%，達到26萬人，產值也從2016年的8200億，成長達到現在近8800億，創下歷史新高，她相信，這只是新一波「文化台流」正在崛起的起點。

她也感謝在蔡英文總統和蘇貞昌院長的支持下，讓文化預算年年成長，明（109）年度公務預算加計前瞻基礎建設預算，4年來成長7成，而且「結構最優」，軟體預算提升至8成以上，在許多夥伴的共同努力下，不僅讓文策院能夠順利成立、不必從零開始，而是能夠整合過去3年跨部會所整備好的政策工具，馬上開始運作。



鄭麗君相信文策院在丁曉菁董事長和胡晴舫院長的帶領下，會持續陪伴創作者，開發更多連結在地文化的原生故事，加速科技應用，建立文化金融體系，並協助業者拓展國際市場，打造台灣文化的國家品牌。「我們期許，台灣在世界上，不只是一個重要的民主國家、科技王國，更是一個文化大國。」

▲文化內容策進院舉行揭牌大會，宣告文策院將與文化部合作投入「2個百億」，啟動2個新的5年計畫。（圖／文化部提供）

她同時也宣布，文策院成立之後，文化部和文策院將攜手啟動2個新的5年計畫。首先，除了這3年前瞻計畫中的數位計畫外，將投入「2個百億」，一個是影視局會從明年開始新的5年中程計畫，預計投入100億預算，推動台灣影視音產業發展；文策院目前也已經編列國發基金100億的投資額度，要進場點火，帶動民間投資，讓投資台灣文化，成為最前瞻、最具未來性的一門好生意。

其次，行政院已經核定從明年開始，在既有華山文創園區旁（現址為停車場），推動為期五年的「華山2.0」文化內容產業聚落發展計畫，未來將交由文策院營運，結合台灣的科技實力和豐富的文化內容，加速文化科技的跨域應用，建立文化內容產業跨領域的創新合作平台，啟動台灣的文化新經濟。



鄭麗君更提到，總統的故鄉有一座台灣最古老的鵝鑾鼻燈塔，曾經被稱為「東亞之光」，指引來往亞洲太平洋的船隻，她認為自由民主的台灣，也將成為「亞洲的文化燈塔」，持續向全世界分享自由、多元、開放、包容的台灣文化。

▲文化內容策進院舉行揭牌大會，文化部長鄭麗君（右2）期許文策院在丁曉菁董事（右1）胡晴舫院長的帶領下，讓台灣成為文化大國。（圖／記者林育綾攝）

丁曉菁也說，台灣的土地面積只占全球的萬分之2.5，但物種多樣性卻是其他國家平均的150倍。而台灣的故事場景更是豐富驚人，各位（創作者）想要談情說愛，推理辦案、裝神弄鬼，或是創作奇幻史詩還是科幻情節，或是說一段大時代賺人熱淚的史詩，都不是問題，而且這些場景在台灣，大多數半天內就可以抵達。

而消失的場景（如：吳明益《天橋上的魔術師》中華商場），還有動畫公司善用台灣數位模型庫，把時代記憶重建回來。還有屬於台灣，也只有台灣能夠說的最好的故事，已經展現台灣IP該有的實力。加上這2個月的票房話題電影《返校》，更已經展現虛實結合優異的視覺特效和導演功力。從遊戲、出版、到電影和周邊商品、得到跨越國界的消費者熱情支持。台灣原創IP在異業合作下的文化商機，在台灣爆發已經是現在進行式。

她更透露目前文策院的投資策略，簡單說從產製、通路、品牌、異業結盟4個面向來看，目前已經向文策院尋求共同投資的案例中，包含：1. 上下游整合OTT業者投入台灣內容開發。2. 設計商品銷售平台，成立基金投入台灣新品牌孵化。3. 服裝業者與影視業異業合作讓內容力加值服裝品牌。4. 影視聯盟共同投資加速國片產能。5. 群募資金進一步整合內容開發平台，IP可以在平台上進行數據前測。