　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣是「被低估的亞洲珍珠」！文策院揭牌啟動「2個百億」、打造華山2.0文化聚落

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會。蔡英文總統、文策院董事丁曉菁、文化部長鄭麗君到場。（圖／文化部提供）

▲文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會！蔡英文總統、文化部長鄭麗君、文策院董事丁曉菁等到場。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「文化內容策進院」今（8）日正式揭牌！蔡英文總統蒞臨致詞提到，台灣有「有大膽說故事的環境」是值得驕傲的地方；而文策院董事丁曉菁也說，外國人常形容台灣是「被低估的亞洲珍珠」，文策院的成立將能為台灣豐沛的能量推向世界，成果指日可待。文策院也將與文化部攜手投入「2個百億」啟動2個新的5年計畫，除了進場點火帶動投資，也將打造華山2.0文化聚落，啟動台灣的文化新經濟，讓台灣成為「文化大國」、「亞洲的文化燈塔」。

▲▼ 文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會。蔡英文總統、文策院董事丁曉菁、文化部長鄭麗君到場。（圖／文化部提供）

請繼續往下閱讀...

▲蔡英文總統提到，擁有能夠「大膽說故事的環境」，是台灣驕傲的地方。（圖／文化部提供）

「文化內容策進院」（文策院）以行政法人形式成立，在2019年11月8日舉行揭牌大會，蔡英文總統蒞臨提到，從《返校》等作品的賣座，說明台灣有好故事，還有能夠「大膽說故事的環境」，是台灣驕傲的地方！而文策院將成為連結政府、民間跟業界的重要中介組織，支持創作人才，支持文化內容的發展、加值和應用，讓好的作品和人才，有更多機會被世界看見，「催生台灣文化內容產業的生態系，帶動產業的投資動能跟創新的能量，這就是文策院的使命。」

▲▼ 文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會。蔡英文總統、文策院董事丁曉菁、文化部長鄭麗君到場。（圖／文化部提供）

▲文策院董事丁曉菁也說，國際常形容台灣是「被低估的亞洲珍珠」，文策院的成立將能為台灣豐沛的能量推向世界，成果指日可待。（圖／文化部提供）

而文化部長鄭麗君表示，文策院成立是《文創法》自2010年立法10年來，大家期待多年的一刻，很高興能達成承諾，打造一個屬於大家的共同平台，她常說，「經濟能使國家強大，文化卻能使國家偉大。」例如一首詩、一首歌、一本小說、一齣戲、一部電影，都可能把每一個「我」連結起來變成「我們」，一點一滴改變社會，打造一個時代。

▲▼ 文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會。蔡英文總統、文策院董事丁曉菁、文化部長鄭麗君到場。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君致詞提到，「經濟能使國家強大，文化卻能使國家偉大。」（圖／文化部提供）

鄭麗君也說，目前台灣已經成為亞洲最自由民主的國家，擁有豐富而獨特的多元文化，也擁有讓創意人才100%揮灑的環境。而根據最新的2018年文創產業統計，台灣文化產業的從業人數，已經超過台灣人口1%，達到26萬人，產值也從2016年的8200億，成長達到現在近8800億，創下歷史新高，她相信，這只是新一波「文化台流」正在崛起的起點。

她也感謝在蔡英文總統和蘇貞昌院長的支持下，讓文化預算年年成長，明（109）年度公務預算加計前瞻基礎建設預算，4年來成長7成，而且「結構最優」，軟體預算提升至8成以上，在許多夥伴的共同努力下，不僅讓文策院能夠順利成立、不必從零開始，而是能夠整合過去3年跨部會所整備好的政策工具，馬上開始運作。

鄭麗君相信文策院在丁曉菁董事長和胡晴舫院長的帶領下，會持續陪伴創作者，開發更多連結在地文化的原生故事，加速科技應用，建立文化金融體系，並協助業者拓展國際市場，打造台灣文化的國家品牌。「我們期許，台灣在世界上，不只是一個重要的民主國家、科技王國，更是一個文化大國。」

▲▼ 文化內容策進院（文策院）舉行揭牌大會。蔡英文總統、文策院董事丁曉菁、文化部長鄭麗君到場。（圖／文化部提供）

▲文化內容策進院舉行揭牌大會，宣告文策院將與文化部合作投入「2個百億」，啟動2個新的5年計畫。（圖／文化部提供）

她同時也宣布，文策院成立之後，文化部和文策院將攜手啟動2個新的5年計畫。首先，除了這3年前瞻計畫中的數位計畫外，將投入「2個百億」，一個是影視局會從明年開始新的5年中程計畫，預計投入100億預算，推動台灣影視音產業發展；文策院目前也已經編列國發基金100億的投資額度，要進場點火，帶動民間投資，讓投資台灣文化，成為最前瞻、最具未來性的一門好生意。

其次，行政院已經核定從明年開始，在既有華山文創園區旁（現址為停車場），推動為期五年的「華山2.0」文化內容產業聚落發展計畫，未來將交由文策院營運，結合台灣的科技實力和豐富的文化內容，加速文化科技的跨域應用，建立文化內容產業跨領域的創新合作平台，啟動台灣的文化新經濟。

鄭麗君更提到，總統的故鄉有一座台灣最古老的鵝鑾鼻燈塔，曾經被稱為「東亞之光」，指引來往亞洲太平洋的船隻，她認為自由民主的台灣，也將成為「亞洲的文化燈塔」，持續向全世界分享自由、多元、開放、包容的台灣文化。

▲▼文化內容策進院舉行揭牌大會，文化部長鄭麗君、文策院丁曉菁董事一起參與沈浸式體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲文化內容策進院舉行揭牌大會，文化部長鄭麗君（右2）期許文策院在丁曉菁董事（右1）胡晴舫院長的帶領下，讓台灣成為文化大國。（圖／記者林育綾攝）

丁曉菁也說，台灣的土地面積只占全球的萬分之2.5，但物種多樣性卻是其他國家平均的150倍。而台灣的故事場景更是豐富驚人，各位（創作者）想要談情說愛，推理辦案、裝神弄鬼，或是創作奇幻史詩還是科幻情節，或是說一段大時代賺人熱淚的史詩，都不是問題，而且這些場景在台灣，大多數半天內就可以抵達。

而消失的場景（如：吳明益《天橋上的魔術師》中華商場），還有動畫公司善用台灣數位模型庫，把時代記憶重建回來。還有屬於台灣，也只有台灣能夠說的最好的故事，已經展現台灣IP該有的實力。加上這2個月的票房話題電影《返校》，更已經展現虛實結合優異的視覺特效和導演功力。從遊戲、出版、到電影和周邊商品、得到跨越國界的消費者熱情支持。台灣原創IP在異業合作下的文化商機，在台灣爆發已經是現在進行式。

她更透露目前文策院的投資策略，簡單說從產製、通路、品牌、異業結盟4個面向來看，目前已經向文策院尋求共同投資的案例中，包含：1. 上下游整合OTT業者投入台灣內容開發。2. 設計商品銷售平台，成立基金投入台灣新品牌孵化。3. 服裝業者與影視業異業合作讓內容力加值服裝品牌。4. 影視聯盟共同投資加速國片產能。5. 群募資金進一步整合內容開發平台，IP可以在平台上進行數據前測。

ET快訊
吳佩慈947億皇宮飯店爆「200台技師被逼離職」！157人困
台中「母子3裹屍案」同居男友涉重嫌　彰化網咖落網
羅小白宣布嫁大13歲男友　花1年證明「年齡不是問題」爸媽終點
女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖　他秒報警..曝恐怖
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

台灣觀光形象館推山脈旅遊！AR讓你秒從「台北旅展→阿里山」

台灣是「被低估的亞洲珍珠」！文策院揭牌啟動「2個百億」、打造華山2.0文化聚落

「大王麻辣乾麵」爆父子撕破臉！　雙方互爭正統PO文開嗆　網：哪間才是真的？

男友陪住院1個月！護理師換班交接　她病床上笑噴：男友心碎

女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖：我在家　敏銳哥秒報警！曝恐怖真相

拍滑板練成的攝影技！超現實復古唯美高速棒球攝影

50K主管「想要月薪10萬」賭氣離職當外送員　一個月後超慘：我好恨當初那麼衝動

屁孩偷拿阿嬤手機玩...他出大招「真的鎖了」！　嬤崩潰網笑慘：鑰匙藏好

【瑪法達談星】11.06～11.12風象星座！雙子工作轉憂為喜

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

台灣觀光形象館推山脈旅遊！AR讓你秒從「台北旅展→阿里山」

台灣是「被低估的亞洲珍珠」！文策院揭牌啟動「2個百億」、打造華山2.0文化聚落

「大王麻辣乾麵」爆父子撕破臉！　雙方互爭正統PO文開嗆　網：哪間才是真的？

男友陪住院1個月！護理師換班交接　她病床上笑噴：男友心碎

女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖：我在家　敏銳哥秒報警！曝恐怖真相

拍滑板練成的攝影技！超現實復古唯美高速棒球攝影

50K主管「想要月薪10萬」賭氣離職當外送員　一個月後超慘：我好恨當初那麼衝動

屁孩偷拿阿嬤手機玩...他出大招「真的鎖了」！　嬤崩潰網笑慘：鑰匙藏好

【瑪法達談星】11.06～11.12風象星座！雙子工作轉憂為喜

台積電跌逾1%　台股收盤下跌27點失守11600點

降血糖藥優生速克糖錠「成分不符規格」6批號啟動回收

百萬名車違規拒檢！警攔查「車窗敲不破」　尷尬繞道改敲別片窗逮人

高雄12月辦罷韓遊行！陳其邁：市民找不到市長自然有反彈

《金家好媳婦》男星宣布加入2020選戰！　6年前鬥毆秦楊黑歷史起底

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

雲林鎮南國小　千人壯觀排字製MV

反賄選不分你我　新住民作伙來…檢舉獎金高

國小主任批韓國瑜遭「罰寫」 陳其邁：不該要求公務員政治表態

「有本事再出來選！」郭新政、盛竹如挨告　2人狂嗆羅淑蕾

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

擋到學生步道　逢甲大學要地瓜球攤搬離

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

立冬了…中部以北降溫剩16°C

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

中華隊轉播見屁蛋妹　神到本尊了

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

宜蘭大雨特報　清晨最低溫16.5℃

「BMW露營車」改造費用曝　原木內裝豪華開箱

更多熱門

相關新聞

韓國瑜喊千億補勞保　蔡英文：主張把錢用出去 應要注意財務籌措的問題

韓國瑜喊千億補勞保　蔡英文：主張把錢用出去 應要注意財務籌措的問題

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜7日前往新竹縣展開傾聽之旅，下午2時到喜來登大飯店與青年舉辦「年輕人的夢想」座談會。國政顧問團總召張善政再拋解決低薪的「勞動三箭」政見，他稱若韓國瑜當選，編列2021、2022兩年預算時將準備湊1000億預算到勞保基金。對此，總統蔡英文8日受訪時回應，蔡政府執政以來持續改善勞工權益，韓國瑜主張要把錢用出去，也應該要注意到財源籌措的問題。

中國檯面下網路戰　遭美智庫打臉：難影響大選

中國檯面下網路戰　遭美智庫打臉：難影響大選

無縫接軌！蘇貞昌報喜：每月6000元托育補助延續至3歲

無縫接軌！蘇貞昌報喜：每月6000元托育補助延續至3歲

扁爆日中將挺香港一國兩制　要蔡英文提前因應

扁爆日中將挺香港一國兩制　要蔡英文提前因應

蔡英文、劉建國斗六競總大會　大支站台力挺

蔡英文、劉建國斗六競總大會　大支站台力挺

關鍵字：

文化內容策進院文策院蔡英文文化部鄭麗君丁曉菁胡晴舫

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面