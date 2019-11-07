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路考哥直線7秒一催「翹孤輪卡縫隙」帥到掉渣　他看傻：太衝動了…網求禁考照

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▲▼路考哥直線7秒一催「翹孤輪撞傻」帥到掉渣　他看傻：太衝動了…網求禁考照（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲男子搖搖晃晃衝刺！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

直線7秒是考照大魔王，考驗騎士的平衡力！不過一名男網友笑虧，日前有民眾太緊張，第一次慘出局，第二次上場時，瘋狂左右搖晃，豈料最後油門一催，連人帶車飛到一旁的護欄，慘卡在縫隙裡，所幸車速不快，騎士沒有受傷，仍讓在場所有人都看傻。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張傻眼照片，日前一名男子赴監理所考機車駕照，怎料挑戰大魔王關卡「直線7秒」時，對方疑似太緊張狂催油門，直接撞上一旁的安全護欄，「翹孤輪」模樣讓原PO看傻笑虧，「年輕人就是年輕人太衝動了…人沒事就好，下次再來！」

請繼續往下閱讀...

畫面可見，機車卡在黃色護欄的縫隙裡，這場意外也讓男子嚇壞了，站在一旁等待民眾來解救，原PO透露，這起糗事發生在板橋監理站，當時在裡面辦事情，忽然間，外面傳來一聲巨響，「砰一聲，大家出來都傻了！」

照片曝光後，留言串中，一名網友恰好當時也在現場，還原當時狀況，「 我在旁邊剛好有拍到影片，無敵傻眼」，正當大家以為雙方是朋友時，網友趕緊解釋「不是，我剛好在跟朋友說，每次考照都會看到一堆考不過的，這仁兄第一次就沒過，正好拍給他看第二次，就…」

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▲▼路考哥直線7秒一催「翹孤輪撞傻」帥到掉渣　他看傻：太衝動了…網求禁考照（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲▼路考哥直線7秒一催「翹孤輪撞傻」帥到掉渣　他看傻：太衝動了…網求禁考照（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲一旁民眾看傻！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

真相一出，引來大批網友朝聖，「這是傳說中最高境界嗎」、「應該要終身禁止考照」、「哪時候增加了翹孤輪的項目」、「其實他在考街頭藝人」、「我之前考過，出來有個女生跟我借摩托車，問我說摩托車可以借她騎考試嗎？我說好！加油！我在外面等妳，結果她騎出來讓我摩托車雷殘，超傻眼」、「乖孩子，你還是搭車的好，別騎車了，太危險了，對其他人來說」、「勵志當三寶」、「平常都這樣騎，一時改不來」、「這裡是兩輪考試，不是單輪喔」、「原來是考特技證照啊 還以為是考駕照呢」。

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關鍵字：

路考直線7秒考照駕照翹孤輪

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