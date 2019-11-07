文化部組織整併！成立「博物館司」　鄭麗君：各國博物館都是重要政策

▲文化部長鄭麗君提及，文化部相關組織法已經過2到3年的持續檢討。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中華民國文化部相關組織法修正草案進行中，文化部長鄭麗君提到，其實這經過2至3年的持續檢討，主要以《文化基本法》為基礎，加上文化政策白皮書以及目前所推動的各項政策、整體性的思維，來重新修改組織法。包括文資局升格成文資署，以及過去沒重視的「博物館司」，她說明，「各國博物館都是很重要的文化政策，我們有博物館法，那接下來就會希望有博物館司。」

立法院教育及文化委員會今（7）日審查109年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，文化部長鄭麗君受訪時提到，文化部組織法是經過這2到3年的持續檢討，以《文化基本法》為基礎，加上文化政策白皮書以及目前所推動的各項政策、整體性的思維來重新修改，「因為政策要體系化，其實需要組織、法律、預算跟計畫要一致化。」

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鄭麗君說明，過去文化政策都逐步在發展，到現在有比較完整的體系之後，有必要來設計的文化部的組織法，經過3年的檢討以後已經函報行政院，希望能夠未來發揮整體施政的效果。

包括「文資局」升格成「文資署」，讓政策跟推動可以合一，而且在各地方可以有分署辦公室，另外「司」跟「局」過去沒有整合，現在要把相關的文化產業整合。

另外「博物館科」將成為「博物館司」，鄭麗君說這在過去比較沒著重到，但「各國博物館都是很重要的文化政策，而我們有博物館法，那接下來就會希望有博物館司。」

不過文化部相關組織法修改草案中，司局總數其實沒有成長（7司2局），都是在既有的數量下來進行調整跟整合。鄭麗君補充，現在更細部的內容要尊重行政院的審查，若有共識就會及早說明，另外還有一些細部的調整，但是都需要行政院的審查、取得共識。