文化預算史上最高！283億零刪減通過　4年來成長7成「結構最優」

▲明（109）年文化預算史上新高！4年來成長7成「結構最優」，文化部整鄭麗君（右3）感謝朝野委員支持。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部明年（民國109年）預算達到歷史以來新高！立法院教育及文化委員會今（7）日審查文化部明年預算案，至中午零刪減通過，僅有部分凍結，公務加前瞻預算高達283億，文化部長鄭麗君開心感謝朝野委員的支持，更提到這比剛上任時的預算成長7成，而且是4年來「結構最優」的預算書！

立法院教育及文化委員會今（7）日審查109年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，至中午零刪減通過，僅有部分凍結，例如「空總台灣當代文化實驗場」第二期計畫凍結1千萬、要求提出專案報告，而明年文化部公務加前瞻預算總數高達283億，是有史以來新高！

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龐大的預算案在一個上午迅速審查通過，文化部長鄭麗君表示，非常感謝朝野委員的支持，明年的預算案比自己上任那年成長7成，而且她認為是「4年來最好的預算書」，不僅軟硬比例最優，例如硬體預算從3成降為2成，衡平性提升，在藝術發展預算、文學出版、文化保存等各項預算都成長，她提到「上任以來不僅是希望文化預算成長，也要將結構優化，讓明年會有較好的成果」。

至於文化部組織整併受到矚目，鄭麗君表示，「司局整合」是為了因應文化產業跨域整合，包括「文資局」升格成「文資署」，讓政策跟推動可以合一；另外「博物館科」將成為「博物館司」，而人文出版司會更名，不過細部的內容要尊重行政院的審查，若有共識就會及早說明，目前還不能對外定案。