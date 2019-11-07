訂女友最愛檸檬塔！半年終到貨「分手哥」傳訊炫耀：我獨享了　網鼻酸抹淚

▲原PO訂了女友愛吃的檸檬塔，2人卻在等貨期間分手了 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友在熱戀期間訂了檸檬塔要和女友共享，然而半年後塔終於出貨，他卻已分手。原PO忍不住傳訊息向對方炫耀，卻引發網友一陣鼻酸，「有洋蔥的感覺」、「怎麼有眼淚」；不過也有人大讚賺到，「這超好吃」、「可以跟你買嗎」。

「那天，我訂了妳最愛的玫瑰檸檬塔，可是妳卻說，我們之間不可能了。」一名網友6日在臉書「爆廢公社」中發文，他表示，自己半年前買了網路上超夯的檸檬塔要和女友分享，然而訂單太多，店家表示要等半年以上。

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無奈的是，在這半年的等待期間，原PO和女友的感情不再、進而分開，「等了半年，我已經忘記了我們，也忘記了檸檬塔。」沒想到就在5日，原PO接獲檸檬塔的到貨通知，回憶突然湧上心頭，便傳了訊息給前女友。

只見截圖中，他傳了訂購清單後，對方一陣錯愕以為傳錯人了，「傳錯嗎？」原PO接著則表示「本來要買給妳吃的啊，不過現在只能獨享了」，忍不住炫耀一波。

▲原PO和前女友對話。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們紛紛表示「還好你不是訂罐頭塔」、「快吃給她看」、「以前就知道要等很久，現在還是這麼久，看來真的很好吃」、「你做的很好」。

不過另一派網友認為，檸檬塔意外勾起原PO的傷心往事，有點悲傷的感覺，「可以獨享好好喔~但怎麼感覺有眼淚」、「淡淡的哀傷」、「抱歉，她可能也被別人獨享了」、「奇怪怎麼有種鼻酸的感覺，是檸檬塔太酸嗎」。

此外，網友們對於檸檬塔的評價也頗高，「吃完馬上又訂五盒」、「這間真的常常讓人忘記有訂它！因為每次總要半年後」、「可以跟你買嗎我超喜歡吃」、「真的好吃，為了它可以選擇短暫復合」；然而也有人認為過譽了，「我覺得吃起來還好啊，等半年太誇張」。

▼ 原PO原文 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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