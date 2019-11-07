英女王拒穿殘忍真皮草　開先例成王室第一人

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

實習記者洪旻延／綜合報導

英國白金漢宮發出聲明，證實女王伊莉莎白二世因拒絕非人道行為，將不再穿著真皮草所製的衣物，往後所有新衣都使用假皮草製作。這項決定也獲得許多動保組織的齊聲讚揚。

女王的私人秘書兼好友安吉拉.凱利（Angela Kelly）在她的新書《硬幣的另一面》透露，假如女王要在特別寒冷的天氣裡參加活動，從2019年起，將使用假皮草來確保她保持溫暖。

據英國《每日郵報》報導，白金漢宮也發出聲明證實此事，「由於新衣服是專為女王設計的，因此全都採用假毛皮製作。」

但皇室也表示，他們還沒確定這項新規定的涵蓋範圍，已經擁有的真皮草大衣是否仍可以穿著，這項規定是否包括歷史悠久的天鵝絨斗篷、長袍等具特殊意義的衣物。

據了解，女王成為第一位公開拒穿真皮草的皇室成員。

▲威廉王子和凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

多年來，皇室成員常因使用真皮草而受批評。威廉王子（Prince William）和凱特（Kate）王妃在2016年因穿戴在加拿大訪問原住民社區而獲贈的水獺皮圍巾而遭動保人士的抨擊。

英國在西元2000年訂定法律，將透過蓄養動物以獲得皮草定為違法行為。倡導禁止動物毛皮貿易的善待動物組織（PETA）喜迎女王的決定，並表示「這項新決定十分跟得上時代步伐，因為現今95％英國民眾已經不再穿真皮草。」

動物援助組織則呼籲女王將此政策能擴展至任何場合的禮儀服裝。他們在一份聲明表示，隨著人們越來越意識到真皮草生產造成的慘忍行為，女王將不再在其新衣中使用真皮草肯定是一件好事。