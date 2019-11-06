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拉屎後倒下狂睡1hr！黃牛撞爛籬笆闖庭院　房主睡醒一看震驚了

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記者黃心瑀／綜合報導

英國一名女子在某一天早上，聽到一聲巨響而醒來，轉頭望向窗外，竟然看到一頭黃色「野獸」在家中的庭院亂跑，不僅把籬笆撞壞還亂大便，然後就這樣躺在地上睡著了…！

根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國勞恩德斯市（Raunds），這名女子日前在家中睡覺時，被聲響吵醒，起床後走進廚房找熱飲喝，竟意外透過廚房的窗戶看見，有一頭黃色的巨大公牛正在家中的小庭院裡亂晃，不僅如此，這頭牛撞壞了家中的籬笆，還在地上還隨地大小便，得到解放之後竟然就隨性的躺下，開始睡大頭覺，時間長達一小時。

女子說，當時她從廚房往外看，簡直不敢相信自己的眼睛，並感到片刻的恐慌，她認為這時候走出房子並不理智，但又不能放著不管，所以感到很苦惱。報導中指出，這頭公牛是屬於當地一頭農民的，因為塊頭很大，名字以《魔鬼終結者》的主角本名阿諾•史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）命名。

女子稱，當她看到牛後，就趕緊打電話跟未婚夫講這件事，但卻得到「閉嘴」的回答，因為以前他們曾開過類似的玩笑；最後她也補充，基本上她就是坐著，然後看著這頭牛把家裡庭院弄壞，將地板弄出好幾個洞，等到農夫來之後，牛也變得比較冷靜然後被帶走。

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